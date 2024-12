The Best: Prêmio de Vini Jr. aproxima Real Madrid da liderança de conquistas

Eleito pela Fifa, Vini Jr. foi responsável por findar jejum de brasileiros escolhidos como melhores do mundo. Última vez havia acontecido com Kaká, pelo Milan-ITA, em 2007 -

Mais do que acostumado a ostentar dinastias, o Real Madrid se aproxima de adicionar mais uma ao próprio currículo. Com a entrega do prêmio The Best a Vinicius Júnior, em Doha, no Catar, nesta terça-feira (17), o clube da capital espanhola alcançou a décima honraria individual entregue pela Fifa na história.

Antes com nove, o décimo troféu coloca o time Merengue mais perto do arquirrival Barcelona. O time da Catalunha possui onze agremiações. Apesar disso, é o próprio Real Madrid quem lidera no ranking de maior diversidade de vencedores. São, no total, sete jogadores diferentes.

Além do capitão da Croácia nas últimas duas Copas do Mundo, o último vencedor havia sido o português Cristiano Ronaldo, justamente nos dois anos anteriores. Em 2016 e 2017, completou a dobradinha. Antes da vitória de Messi em 2015, também já havia conseguido um doblete, com as conquistas em 2013 e 2014.

Em 2006, o recém chegado à Madri Fabio Cannavaro também levou um troféu para casa. O zagueiro, após conquistar o mundo com a Itália, havia acabado de deixar a Juventus-ITA rumo ao Santiago Bernabéu. Em 2003, o francês Zinedine Zidane conquistou a honraria pela segunda vez na carreira.

Um ano antes, o campeão do mundo pelo Brasil Ronaldo Nazário, o Fenômeno, também venceu. Assim como Cannavaro, ele havia acabado de deixar a Internazionale de Milão. Em 2001, o português Luis Figo trouxe o primeiro sucesso madridista na premiação.

A conquista do atacante brasileiro, aliás, encerra um jejum de seis edições da premiação sem uma conquista. A última vez havia acontecido em 2018, com o meio-campista croata Luka Modric. A serviço de comparação, o Barcelona também vive jejum de vitórias. O último sorriso veio em 2019, com o argentino Lionel Messi.

Inaugurada em 1991, a premiação realizada para eleger o melhor jogador do mundo organizada pela Fifa já aconteceu 33 vezes. Com 11 vitórias, o Barcelona já teve quatro vencedores diferentes. Lionel Messi é o maior vencedor, com sete conquistas. Também subiram ao lugar mais alto do pódio Bayern de Munique-ALE, Milan-ITA e Juventus-ITA, todos em três oportunidades. PSG-FRA e Inter Miami-EUA foram representados uma vez cada.

Veja todos os vencedores do prêmio:

1991 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Romário (Brasil)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Ronaldo (Brasil)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)2000 – Zinedine Zidane (França)

2001 – Luís Figo (Portugal)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Zinedine Zidane (França)

2004 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Robert Lewandowski (Polônia)

2021 – Robert Lewandowski (Polônia)

2022 – Lionel Messi (Argentina)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

2024 - Vinicius Júnior (Brasil)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima