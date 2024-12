The Best: Internet repercute vitória de Vinicius Júnior

Com a vitória, Vini Jr deu fim à seca de títulos de melhor do mundo para o Brasil. A última conquista havia acontecido como Kaká, pelo Milan, em 2007 - (crédito: Karim JAAFAR / AFP)

Assim como o mundo do futebol, a internet foi à loucura com a eleição do brasileiro Vinicius Júnior como o melhor jogador do planeta na temporada 2023/2024. Nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar, o atacante do Real Madrid venceu o The Best da Fifa pela primeira vez na carreira.

O sucesso não só deixou os internautas em êxtase, como rendeu piadas e provocações ao meio-campista Rodri, do Manchester City, vencedor do prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista francesa France Football, e entregue em outubro passado. Outras reações à vitória também lotaram a Web, como da própria Nike e do Real Madrid, por exemplo.

Para vencer, Vini desbancou grandes nomes do planeta bola, como Erling Haaland, Jude Bllingham, Lionel Messi e o próprio Rodri. O sucesso, além disso, marcou a primeira vitória de um brasileiro na premiação desde Kaká. O ex-meia atacante levou o troféu para casa há 17 anos, em 2007, quando era jogador do Milan, da Itália.

Veja as reações na no 'X', antigo Twitter:

???? OFFICIAL: Vinicius Jr wins the FIFA The Best Award as Player of the Year 2024! ????



Congrats, @vinijr ????????? pic.twitter.com/EYHbg2YLUS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024

MELHOR DO MUNDOOOOOOOOOOOOO!!!! ???????? VINI JR.!!!!! É DO BRASIIIIIILLLLL!! ???????? MERECIDO DEMAAAAISSSS! VINI JR. É O VENCEDOR DO PRÊMIO 'THE BEST' DA FIFA DE MELHOR JOGADOR! ???????? #TheBest pic.twitter.com/rWoOtDeczV December 17, 2024

Winning doesn’t come easy, but @vinijr knows all the right moves to get there. Dancing through defenders, obstacles, and doubt, all the way to the top.

?#NikeFootball pic.twitter.com/jRzkFGNcZX — Nike Football (@nikefootball) December 17, 2024

A reviravolta na carreira do Vinícius júnior é muito foda de ver, ele merece muito esse prêmio de melhor do mundo.



2 Champions league, 2 gols em finais sendo decisivo, apenas 24 anos.



O MELHOR DO MUNDO É BRASILEIRO, VINI JR. pic.twitter.com/qQUWypL6iF — Ryan (@ryanspfc7) December 17, 2024

Agora sim, do jeito certo! Segurando a camisa do verdadeiro melhor do mundo! É BRASIL!!! VINI JR?????????? pic.twitter.com/s2PW71jGBL December 17, 2024

???????? DE SÃO GONÇALO PARA O MUNDO. ELE DRIBLOU ADVERSÁRIOS, A DESCONFIANÇA E OS PRECONCEITOS PARA SE TORNAR O MELHOR JOGADOR DO PLANETA.



NÃO DESACREDITA PORQUE O VINI É F*DA PRA C#RALH*!!! ????????????????????????????????????????????????????????????#FIFATheBest #ViniJr pic.twitter.com/rJgrDVps8V — CazéTV (@CazeTVOficial) December 17, 2024

que cena MARAVILHOSA, irmão.



finalmente a justiça foi feita



The Best >>>>>>>>>>> Bola de Ouro pic.twitter.com/3JroxqOnhX — Central do Braga (@CentralDoBrega) December 17, 2024

Imagina dá mais valor a uma revista do que a FIFA KKKKKKKKKK VTNC BOLA DE OURO



AQUI É THE BEST DA FIFA!!! pic.twitter.com/SCSBzD9A4o December 17, 2024

The Best ???? pic.twitter.com/jys6rEC9qK — Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) December 17, 2024

No The Best da FIFA a justiça foi feita, Vinicius Júnior é eleito melhor jogador do Mundo!????



17 anos depois um brasileiro volta a conquistar o prêmio, que orgulho!???????? pic.twitter.com/iBcIdvCwyb — PES MIL GRAU (@Pesgrau) December 17, 2024

VINICIUS JR VENCEU O THE BEST!



VTNC RODRI



VTNC BOLA DE OURO



O FUTEBOL RESPIRA!



pic.twitter.com/0T5Hbmjjva December 17, 2024

VINI JR THE BEST PORRAAAAAAA — ????????' (@torr7s) December 17, 2024

Vini Jr, cria do ninho e melhor do mundo pela FIFA, boatos que Rodri chora no banho hoje pic.twitter.com/MIHc69c9lS December 17, 2024

O PRÊMIO DA FIFA OBVIAMENTE É MUITO MAIS IMPORTANTE QUE O PRÊMIO DA FRANCE FOOTBAL. QUE É UMA REVISTINHA MEQUETREFE CUJOS VOTANTES SÃO JORNALISTAS MEDIOCRES DO LESTE EUROPEU SEM EXPRESSÃO NO FUTEBOL. JÁ O DA FIFA, SÃO PROFISSIONAIS DA BOLA. PARABÉNS VINI JR. CHUPA RACISTAS!!! pic.twitter.com/MlTnr89sD4 — jeffer7rock (@jeffer7rock) December 17, 2024

Através do Instagram, o próprio Real Madrid dedicou um post em comemoração ao atacante verde-amarelo. Mesmo de forma comedida, parabenizou o jogador pela conquista. "Prêmio The Best ao jogador da Fifa 2024", disse o clube.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima