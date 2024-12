Gui, do Vasco, é escolhido o torcedor do ano pela Fifa; veja

O pequeno torcedor vascaíno de 10 anos Guilherme Gandra Moura, conhecido como Menino Gui, conquistou o prêmio de torcedor do ano do Fifa The Best Football Awards. O evento premiou jogadores e torcedores a nível internacional.

Ao portal g1, a mãe do menino, Tayana Gandra, disse que o filho nem dormiu na noite desta terça-feira (17/12), tamanha a ansiedade para o resultado da premiação. "Estou feliz demais pelo nosso milagre estar sendo levado em âmbito mundial", afirmou.

Gui, que tem uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, se tornou um símbolo da torcida do Vasco após a mãe compartilhar um vídeo nas redes sociais em junho de 2023. Na gravação, Tayana encontrava o filho depois de ele ficar 16 dias em coma induzido.

Com a repercussão do caso, o menino passou a ganhar camisas de diferentes times e convites para visitar instalações de clubes no exterior. Além disso, o torcedor ficou amigo de Gabriel Pec e começou a frequentar os jogos do Vasco, mantendo contato com os jogadores no dia a dia.

Guilherme foi até a casa de Neymar e ainda encontrou o presidente Lula, em novembro do ano passado. O encontro trouxe visibilidade para a doença – foi inclusive sancionada a Lei Gui no estado do Rio de Janeiro, que prevê pensão e custeamento do tratamento médico a pessoas com epidermólise bolhosa.

