Com interesse do Boca Juniors, Grêmio afirma querer manter Marchesín

O Grêmio pretende manter o goleiro Marchesín, que tem contrato até o final de 2025. Segundo informações da imprensa argentina, o dono da meta tricolor desperta interesse do Boca Juniors, que vem sofrendo com problemas para encontrar um titular.

A diretoria do Imortal, no entanto, nega qualquer contato com o clube argentino e reforça a intenção de contar com o goleiro na próxima temporada. O Boca busca um novo arqueiro, já que Romero, goleiro com experiência de seleção e que atuou na Copa do Mundo de 2014, enfrenta problemas no joelho.

Grêmio terá calendário recheado em 2025

Marchesín, aliás, encerrou a temporada de 2024 como um dos líderes do elenco tricolor. Após um período de rodízio no gol, sob o comando de Renato Gaúcho, consolidou-se como titular. O outro goleiro disponível no elenco é Caíque e também tem Rafael Cabral, que veio do Cruzeiro.

Em 2025, a tendência é que o argentino siga como dono da posição. O Grêmio terá um calendário intenso, disputando o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Assim, precisará de um elenco robusto para as competições.

