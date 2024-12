Morre Rickey Henderson, lenda do beisebol, aos 65 anos

Henderson é dono do recorde de mais bases roubadas e entrou para o Hall da Fama do Beisebol em 2009 - (crédito: Dirk Hansen/Wikimedia Commons)

Rickley Henderson, lenda do beisebol, morreu nesta sexta-feira (20/12) aos 65 anos. Segundo o site TMZ, o atleta teve uma crise de pneumonia e estava internado em um hospital de Oakland, na Califórnia, recebendo tratamento.

Henderson é dono do recorde de mais bases roubadas e jogou como defensor esquerdo em nove times entre 1979 e 2003. A maior parte de sua carreira foi no Oakland A's, onde estreou nas ligas principais. Ele também jogou no New York Yankees, Toronto Blue Jays, Mets, San Diego Padres e outros, antes de se aposentar no Dodgers.

Nos anos de atuação, o jogador acumulou mais de 3.055 rebatidas e 297 home runs. Quanto ao recorde de mais bases roubadas, nenhum outro jogador conseguiu chegar perto de Henderson até o momento: ele atingiu 1.406, enquanto nenhum outro jogador chegou a mil bases roubadas.

Rickley também foi 10 vezes jogador All-Star e entrou para o Hall da Fama do Beisebol em 2009.

Nas redes sociais, o também jogador Dave Winfield lamentou a morte do amigo. "Ainda não consigo acreditar que perdi um dos meus companheiros favoritos e grande amigo Rickey Henderson. Descanse em paz", escreveu.