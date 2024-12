Estreante Copa Super 8, Brasília Basquete enfrenta o União Corinthians

No primeiro turno do Novo Basquete Brasil, o Brasília venceu o próximo rival na Copa Super 8 por 78 x 76. O êxito em questão, à época, foi o 8º seguido do time candango no torneio - (crédito: Vinicius Molz Schubert/@vinicius_schubert)

O estreante Brasília Basquete enfrentará o União Corinthians na fase de quartas de final da Copa Super 8. Conforme definição divulgada na última segunda-feira (23), o time candango terá o time paranaense como adversário, e poderá, caso avance, enfrentar o vencedor do confronto entre Minas e São Paulo.

A Copa Super 8 é responsável por reunir os oito melhores colocados do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). No formato de mata mata, coroa um vencedor após as disputas das quartas de final, das semis e da decisão. O vencedor terá vaga garantida na Champions League das Américas em 2025.

A última rodada do primeiro turno do NBB, disputada justamente na última segunda-feira, foi a responsável por definir os quatro classificados restantes à competição eliminatória. São os casos de Vasco, São Paulo, Pinheiros e justamente o União Corinthians. Assim como o Brasília, Minas, Flamengo e Franca já estavam garantidos.

''É um torneio muito bom, que une as oito melhores equipes do turno do NBB. Ficamos em uma posição boa, o mando de quadra é muito importante tendo em vista o jogo único. União é uma equipe muito bem treinada e com talentos individuais muito bons, mas sabemos da nossa força em casa e contamos com o apoio da nossa torcida para avançarmos as semifinais'', disse o técnico Dedé Barbosa, através de assessoria.

Todos os jogos da competição serão disputados em partidas únicas. Os mandos de quadra serão definidos através das respectivas campanhas no NBB. O Brasília, portanto, enfrentará o União Corinthians no ginásio Nilson Nelson. No primeiro turno, o ET candango já havia vencido o adversário paranaense. Fora de casa, obteve êxito de 78 x 76.

Veja o chaveamento das quartas de final:

Grupo A - Minas Tênis Clube x São Paulo

Grupo B - Flamengo x Vasco da Gama

Grupo C - Sesi Franca x Pinheiros

Grupo D - Brasília x União Corinthians

Semifinais:

Vencedor do Grupo A x Vencedor do Grupo D

Vencedor do Grupo B x Vencedor do Grupo C

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima