Brasília encerra série de derrotas e começa turno com vitória contra Franca

Time local aproveitou ímpeto ofensivo do último quarto para virar o placar diante dos francanos e voltar a vencer no torneio nacional - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Um abraço para o atual tricampeão do NBB. O Brasília reencontrou o caminho das vitórias após perder duas vezes seguidas em casa e venceu o Franca, de virada, por 91 x 86, nesta sexta-feira (27/12), no Ginásio Nilson Nelson. Em confronto direto no topo do campeonato, o time candango calibrou a mão no último quarto e levou a melhor contra os paulistas para começar o segundo turno com o pé direito. São 12 triunfos na temporada, melhor marca da equipe desde 2017.

O destaque e cestinha da noite foi o armador Lucas Lacerda, autor de 27 pontos, dos quais 13 vieram no período final. Além dele, os estrangeiros David Nesbitt e Anton Cook contribuíram com mais 17 e 16, respectivamente. Do outro lado, ainda sem Lucas Dias, se recuperando de lesão no púbis, o ex-NBA Didi Louzada liderou com 23 pontos e o pivô Wesley Castro fez outros 17.

“A gente tem muita vontade de vencer. Foram duas derrotas em casa seguidas, então machuca. Nosso time está de parabéns, conseguimos fazer um ótimo jogo. Acertamos mais a defesa, principalmente no segundo tempo, e fizemos o que precisava ser feito. Eu não penso no cansaço, só estou focado em ganhar e é isso, já vamos pensar no próximo adversário para fazer nosso papel e sair daqui com a vitória”, contou Lucas, ao Correio.

Com o resultado, o Brasília sobe para a terceira posição e se mantém na cola dos líderes Minas e Flamengo. Já o Franca caiu para quarto e se junta ao pelotão dos times separados por apenas uma derrota, que conta com União Corinthians, Pinheiros, Vasco, São Paulo e Bauru, ou seja, até o 8º colocado.

O último compromisso do time candango no ano é no domingo (29/12), às 11h, quando recebe o Bauru no ginásio Nilson Nelson. A partida não terá transmissão. Classificada para a Copa Super 8, a equipe entra em quadra pelo torneio de mata-mata apenas em 25 de janeiro, em casa, contra o União Corinthians.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz