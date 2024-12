Clubes do DF entram na reta final de preparação para a Copinha

De olho na participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os representantes do Distrito Federal entraram na reta final de preparação para o maior torneio de base do futebol brasileiro. A bola rolará a partir de quinta-feira, com Brasiliense, Canaã e Real Brasília em ação. Na contagem regressiva, representantes das equipes candangas ampliam a expectativa para a competição.

O ano será de afirmação da capital federal na Copinha. O Brasiliense disputará a competição pela nona vez. O Jacaré não participava do torneio há 14 anos e conquistou a vaga com o vice do Candango sub-20 para o Real Brasília. Já o Leão do Planalto, marcará presença pela terceira vez, a mais recente foi em 2022. Enquanto isso, o Canaã representará o DF como convidado da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com estratégias diferentes, os três times da capital se preparam para fazerem bonito. O Canaã está usando os amistosos para manter o ritmo de competição e enfrentando grandes times do cenário paulista, como Corinthians, Palmeiras, Esfera e São Caetano. Em contrapartida, o Real Brasília preferiu preservar o máximo possível os atletas. O Brasiliense também colocou o time em campo para maximizar o entrosamento.

O técnico Victor Hugo avaliou o desafio do Real Brasília. "Eu vinha acompanhando de perto a equipe antes de assumir a função de treinador. Então, sei que é um time bem entrosado, com muita qualidade técnica, tanto no aspecto coletivo como individual", explica. "Trabalhamos muito a parte física dos atletas, pois a Copinha tem jogos muito próximos e exige fisicamente. Também priorizamos o nosso modelo de jogo. Essa última semana foi voltada mais para lapidação dos jogadores no aspecto técnico e tático", detalha.

Para Edu Miranda, técnico do Canaã, a expectativa para a competição é alta. O treinador classifica o torneio como "a Copa do Mundo da categoria de base do futebol brasileiro". "A competição requer foco, renúncias e atenção. O Canaã está nessa expectativa. Para isso, os atletas renunciaram às festas de final de ano em prol de realizarem um ótimo torneio. Esperamos fazer uma grande Copa São Paulo", analisa o professor. "Nossa preparação está sendo muito extensa. O trabalho físico foi intenso e os amistosos para entrar na parte mais tática", projeta.

No Brasiliense, o técnico Gabriel Teixeira crê em um excelente caminho trilhado para a volta do clube à Copinha. "A preparação foi feita, pensada, estudada, planejada e executada da melhor maneira possível. Os aspectos físico, técnico, tático, psicológico. Nós temos tudo para conseguir desempenhar e estar no nosso ápice", garante. "As expectativas são as melhores possíveis, mas, para isso, temos que estar muito bem preparados em todos os aspectos multidisciplinares para fazer uma boa campanha.

