Felipe Melo dá prazo de uma semana para decidir o futuro

Fora do Fluminense, o volante/zagueiro Felipe Melo estipulou um período de uma semana para bater o martelo e definir onde prosseguirá sua carreira. A informação é da emissora “ESPN”.

Aos 41 anos, Melo tem três propostas de de outros clubes, incluindo ofertas do exterior, além de um caminho “alternativo”. Esta opção seria pendurar as chuteiras e trabalhar na base do próprio Fluminense.

Se aceitar esta proposta do Fluminense, Melo encontraria o filho Davi, de 18 anos, que está na base do Tricolor.

Outra atividade que o veterano polivalente vislumbra para o futuro é administrar a SAF do Americano. Ele fará um aporte financeiro em parceria com o Grupo Boston City.

Melo também teve uma oferta para jogar no futebol argentino, mas, de acordo com a publicação, as conversas não evoluíram.

O jogador chegou ao Fluminense em 2022. Nas Laranjeiras, conquistou duas vezes o Carioca (2022 e 2023), uma Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).

