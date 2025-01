Canaã e Nacional duelam pela primeira rodada da Copa SP de Futebol Júnior

O Canaã treinou forte durante as festas de fim de ano para tentar competir com os favoritos do Grupo 32 na competição nacional - (crédito: Divulgação/Canaã)

O terceiro representante do Distrito Federal na Copa São Paulo de Futebol Júnior entrará em campo na tarde deste (4/1), às 12h45, no Estádio Nicolau Alayon. Canaã e Nacional-SP fazem o primeiro confronto do Grupo 32, com Vasco da Gama e XV de Piracicaba. O jogo será transmitido pelo canal do Paulistão no Youtube.

Antes do Canaã, o atual campeão candango sub-20, Real Brasília, arrancou empate por 1 x 1 com o Cruzeiro na última quinta-feira. Na sexta, o Brasiliense perdeu para o Tupã, por 1 x 0.

A convite da Federação Paulista de Futebol, o Canaã marcou presença em mais uma edição da Copinha. Em 2025, a preparação para a competição começou cedo, com foco na parte tática e física. A expectativa é superar o feito de 2022, quando ficaram em décimo lugar no torneio com o técnico Edu Miranda. Canaã e Miranda tiveram um casamento perfeito e fizeram uma campanha histórica.

"A expectativa é muito grande, esperamos fazer uma ótima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos ciência da responsabilidade que vamos enfrentar, temos ciência que o grupo é muito forte, porque vamos enfrentar equipes de expressão como Vasco da Gama, XV de Piracicaba e Nacional. Então, a expectativa é de que, se Deus quiser, podemos passar da primeira fase e seguir adiante”, avalia o treinador.



O tradicional clube paulista tem duas taças na competição. A primeira foi conquistada em 1972, na quarta edição do torneio, quando bateu o Internacional por 2 x 1. O segundo título veio em 1988, contra o América-SP. Naquela ocasião, venceu o jogo por 3 x 0.

Agora, Nacional e Canaã se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos em busca de fazerem uma boa campanha e conquistarem a classificação para a próxima fase.

Programe-se:

Nacional-SP X Canaã-DF

Data e horário: 4/1 (sábado), às 12h45.

Local: Estádio Nicolau Alayon.

Transmissão: Canal do Paulistão no Youtube.

