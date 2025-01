Copinha: Canaã e Vasco empatam e decidirão classificação na última rodada

O Canaã empatou com o Vasco por 0 x 0 na tarde desta terça-feira (7/1), no Estádio Nicolau Alayon. O placar do jogo deixou para a última rodada definir a classificação do grupo 32. A equipe candanga e o Cruzmaltino estão empatados na pontuação. Por isso, disputam a segunda vaga. O próximo confronto do Canaã será contra o líder da chave, XV de Piracicaba, na próxima sexta-feira (10/1), às 12h45.

Canaã e Vasco entraram em campo precisando da vitória para a classificação. O primeiro tempo começou estudado, sem muita criatividade e com as equipes arriscando pouco ofensivamente. Com o campo em condições precárias devido à chuva, havia dificuldade no toque de bola de ambas as equipes. O Canaã mantinha mais a posse de bola, mas sem jogadas coordenadas. O Vasco tentava o jogo rápido com os ataques do lado do campo, acionando Breno Vereza, para explorar o extremo direito.



Após os 30 minutos do primeiro tempo, o lado carioca começou a tomar conta do meio de campo e da maioria das ações ofensivas. Mais uma vez, o gramado prejudicava a partida técnica e a taticamente. Os envolvidos apostavam em jogadas longas e de velocidade. O Canaã teve a melhor oportunidade da primeira etapa, com o camisa 22 Vinicius. Ele recebeu a bola no meio de campo, mas pecou na hora da finalização. O goleiro Phillipe Gabriel, do Vasco, já estava atento para fazer a defesa.



A segunda etapa começou com Pedro Stein, goleiro do Canaã, sujando o uniforme para afastar o perigo da equipe vascaína. A cobrança de escanteio encontrou o zagueiro Wanyson, que cabeceou para a meta adversária e teve a chance de fazer o primeiro do jogo. O jogo cresceu em produtividade. Com metade da segunda parcial, o Canaã explorava os contra-ataques com mais facilidade, e aproveitava da liberdade nas laterais para chegar no ataque adversário.



A falta de gols trazia um tempero a mais no embate. Nervosos, cariocas e candangos se jogavam ao ataque. A finalização do atacante Hulk deu a esperança para o Canaã marcar. O goleiro do Vasco, contudo, soube segurar o empate por 0 x 0. A partida se encerrou com a mesma dinâmica: bolas longas e cruzamentos para a área. No entanto, nada foi capaz de alterar um desfecho em igualdade.



Ficha técnica:

Copa SP de Futebol Júnior



Canaã 0 x 0 Vasco da Gama



Fase de grupos (2ª rodada)

Canaã - Pedro Stein; Luisão (Emerson), Yuri, Andrey, Marlon, João Vítor Martins (Leandro), David (Bruno), Grecco (Hulk), Natã, Vinicius e Keven Luan (Jêjê). Técnico: Edu Miranda

Cartão amarelo: Leandro, Jêjê

Vasco- Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Riquelme Avellar (João Gabriel) , Euder, Zuccarello (Pedro Augusto), André (Ramon), Bruno André, Igor Toledo (Gustavo Guimarães), Juninho (Italo) e João Vitor (Léo Jacó). Técnico: Matheus Curopos

Estádio: Estádio Nicolau Alayon



Local: São Paulo (SP)

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima