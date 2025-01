Flamengo aprova novos patrocinadores: confira os valores

Nesta terça-feira (07), o Flamengo realizou uma reunião do Conselho Deliberativo, liderada por Ricardo Lomba, e aprovou os novos patrocinadores que começarão a valer neste ano: as marcas Texaco, ABC da Construção e In Drive. Essas parcerias vão gerar mais de R$ 20 milhões aos cofres do clube.

Aliás, a gestão anterior, comandada por Rodolfo Landim, já negociava os contratos. No entanto, ele não conseguiu eleger seu sucessor. Confira, a seguir, como o Rubro-Negro organizou as novas marcas nos uniformes do Flamengo para a temporada que está por vir.

ABC da Construção:

O short (parte traseira das duas pernas) será patrocinado nas equipes profissional masculina e feminina, masculino sub-20 e basquete masculino profissional, por um ano. O Flamengo receberá R$ 7,5 milhões, sendo R$ 5,5 milhões em dinheiro e R$ 2 milhões em permuta.

In Drive:

O microfone das entrevistas coletivas do time masculino e as costas inferiores da camisa do time feminino exibirão a marca por um ano. O clube garantirá aproximadamente R$ 7 milhões.

Texaco:

A numeração das camisas do time masculino e o “escudeto” nas camisas de treino e aquecimento do time masculino e sub-20 terão a marca por dois anos. O Rubro-Negro assegurará R$ 9 milhões, sendo R$ 4,2 milhões no primeiro ano e R$ 4,8 milhões no segundo.

Novidades no Flamengo

Contudo, no encontro, 404 conselheiros compareceram ao salão nobre da sede e outros 160 participaram de forma online, embora não houvesse votos virtuais. Pela primeira vez, o Flamengo realizou uma votação híbrida, integrando os formatos presencial e remoto.

Todavia, para garantir a segurança e a confidencialidade das deliberações, o clube, portanto, proibiu gravações. Apesar disso, tudo ocorreu de maneira tranquila e organizada.

