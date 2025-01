Manchester City prepara oferta de R$ 250 milhões por Vitor Reis, do Palmeiras

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, está no radar do futebol inglês. O Manchester City prepara uma oferta que pode chegar a 40 milhões de euros (cerca de R$ 252 milhões). Caso o negócio aconteça, será a contratação mais cara da história de um jogador da posição no futebol brasileiro.

Aos 18 anos, Vitor é uma das joias da base palmeirense. Promovido ao time principal no ano passado, tornou-se o reserva imediato de Gustavo Gómez e Murilo, atuando em 22 partidas em 2024, com dois gols marcados.

A ideia do Palmeiras era negociar Vitor Reis após o Super Mundial de Clubes por, no mínimo, 30 milhões de euros (R$ 190 milhões). Com a possibilidade de uma proposta maior que a esperada, o Verdão pode mudar os planos e fazer a transação neste começo de ano.

De acordo com o portal ‘Uol’, o Palmeiras ainda não recebeu nenhum contato do City por Vitor Reis, que tem contrato até 2028, com 100% dos seus direitos econômicos garantidos ao Verdão. Ou seja, em caso de negociação, o valor permaneceria de forma integral para o clube paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.