Candangão: Brasiliense anuncia Yago Ferreira, filho de Iranildo

O ano de 2025 do Brasiliense Futebol Clube carregará na própria composição um pedaço da história e do DNA do clube. Conforme anúncio formalizado nesta quinta-feira, o Jacaré oficializou a contratação do meio-campista Yago Ferreira. O atleta de 23 anos é filho de Iranildo, maior ídolo do time amarelo. O carioca chega por empréstimo, egresso do Fluminense. Ele fará parte do elenco que disputará a Copa Verde e o Candangão em 2025.

Yago viveu o grande ano da carreira em 2024. No ano passado, foi eleito como o jogador revelação do Campeonato Carioca com a camisa do Nova Iguaçu. O time laranja foi vice-campeão da competição. Durante a estadia, marcou quatro gols e distribuiu três assistências em 14 partidas disputadas. "Uma honra vestir a camisa deste clube que tanto representa para a minha família. Meu pai fez história aqui, e agora é a minha vez de honrar esse legado. Vamos juntos em busca de grandes conquistas", disse Yago, através das redes sociais.

Em seguida, rumou ao Coritiba. No Paraná, disputou cinco partidas, e registrou uma assistência. Ambas as passagens aconteceram na forma de empréstimo, junto ao Fluminense. O meia está no clube das Laranjeiras desde os 15 anos. Por lá, atuou nas categorias sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, sub-20 e sub-23. Ainda sem ter sido lançado ao profissional, recebe mais uma oportunidade longe de casa. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o tempo de contrato, ou valores acertados entre as equipes.

Yago é filho do maior ídolo da história do Jacaré. Iranildo, conhecido como "chuchu", esteve presente em seis dos 11 títulos candangos conquistados pelo Brasiliense. Além disso, foi peça chave na conquista da Série B do Brasileirão, em 2004.

Esteve presente, ademais, na única temporada do clube na primeira divisão nacional, no ano seguinte. Ao todo, acumula quatro passagens pelo Serejão. A primeira, ocorreu entre 2003 e 2004. A seguinte, entre 2005 e 2006. A terceira, entre 2007 de 2011. Enfim, voltou à Taguatinga em 2013, para encerrar a carreira. Ao todo, disputou 291 jogos, marcou 71 gols e levantou sete troféus.

