Candangão 2025: Legião projeta permanência com elenco jovem

Legião sonha com o primeiro título do Candangão - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

O acesso para a primeira divisão trará para a equipe do Legião a oportunidade e a visibilidade que só a vivência em uma primeira divisão pode trazer. O elenco formado por atletas na faixa etária dos 23 anos, buscará ocupar um lugar na prateleira dos times campeões do Distrito Federal. E quem terá essa grande missão é o técnico Marcus Vinícius, que apesar de muito jovem, já traz na sua bagagem, muita experiência e sabedoria.

Essa será a segunda passagem de Marcus como treinador do Legião. A primeira foi no ano de 2022 e, em 2024, voltou ao time como auxiliar técnico de Jonathan Gabriel, no acesso do clube para a primeira divisão. Após a saída de Jonathan, Marcus Vinicius recebeu o convite para comandar a equipe na temporada de 2025.

Leia também:

A maturidade apresentada pela equipe na pré-temporada anima o treinador. Os resultados e o desempenho nos amistosos contra times que irá enfrentar ao longo da competição candanga, mostraram ao treinador que estão seguindo no caminho desejado. O objetivo é claro: a permanência na elite do futebol candango, mas acreditam também, em possibilidades ainda melhores, quando analisam o trabalho que está sendo feito no dia a dia.

“Queremos criar a nossa identidade. Queremos ser um time com fome, que quer mostrar a possibilidade de brigar por resultados grandes, provar para as outras equipes que poderemos estar facilmente entre os times que vão concorrer ao título”, pontua Marcus Vinícius.

O goleiro Márcio Fernandes, experiente no assunto Candangão, avalia de forma positiva a troca com os atletas mais jovens e analisa o elenco que irá disputar a competição. “Eu tento passar sempre um pouco da minha experiência e da minha rodagem para eles (jogadores mais novos), para que nós possamos fazer um grande Candangão e deixar a ‘gurizada’ tranquila. Acredito que dá para fazer um bom campeonato e trazer experiência para eles, assim como também tenho aprendido muito”, afirma.

“Estamos empenhados. É uma oportunidade para todos nós, ninguém está aqui por acaso, mereceram estar. Acredito que vamos aproveitar a primeira divisão, se nos entregarmos, podemos surpreender de fato. Desde os amistosos com os times da primeira divisão, estamos nos entregando. Quanto mais somarmos e buscarmos, mais iremos fazer a diferença”, destaca o lateral Alex Danilo.

Melhor campanha: 6° colocado (2006)

Técnico: Marcus Vinícius

Destaque: Márcio Fernandes, goleiro

Correio sincerão: Luta contra a queda

Agenda de jogos:

1° rodada: Paranoá x Legião - 18/1, às 15h

2° rodada: Legião x Gama - 25/1, às 16h

3° rodada: Brasiliense x Legião - 29/1, às 16h

4° rodada: Legião x Samambaia - 2/2, às 15h30

5° rodada: Capital x Legião - 8/2, às 19h30

6° rodada: Legião x Ceilândia - 13/2, às 15h30

7° rodada: Legião x Ceilandense - 16/2, às 15h30

8° rodada: Sobradinho x Legião - 23/2, às 11h

9° rodada: Real Brasília x Legião - 9/3, às 16h



*Estagiária sob supervisão de Danilo Queiroz