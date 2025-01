Candangão 2025: Brasiliense mantém base para tentar recuperar protagonismo

A derrota para o Capital na semifinal do Candangão do ano passado fez o Brasiliense sentir o gosto amargo de ficar sem calendário para a temporada seguinte pela primeira vez desde 2017. No entanto, o Jacaré não quer passar mais tempo longe das outras competições nacionais e vem com tudo para a 50ª edição, em busca do 12º título para retomar o papel de protagonista no futebol do quadradinho.

A aposta do clube foi manter a base que terminou a Série D do ano passado e por pouco não conquistou o acesso para a terceira divisão. Alguns dos principais destaques da equipe seguem para a disputa do Candangão, como Nenê Bonilha, Tobinha e Gui Mendes, mas as contratações elevaram ainda mais o patamar do plantel comandado pelo técnico Luiz Carlos Winck.

O principal nome é o veterano Apodi, jogador de 38 anos que atuou por Cruzeiro, Vitória, Santos, Bahia, Ceará, Chapecoense, Sport, Goiás e muitos outros clubes do futebol brasileiro e mundial. Outros destaques são o meia Rafael Longuine, campeão do Paulistão pelo Santos em 2016, e o volante Marcos Júnior, ex-Vasco. Além dos veteranos, o meio-campo Yago Ferreira, filho do ídolo Iranildo, é outro nome para ficar de olho após chegar emprestado do Fluminense.

“As expectativas são as melhores possíveis. Todas as competições que o Brasiliense entra para disputar, o pensamento é de brigar pelo título, ainda mais pelo clube que é, pela grandeza e pelo elenco que nós temos. Sabemos que tem outras equipes tão boas quanto, mas nosso foco é o título”, disse Nenê Bonilha.

“Sem dúvida, a cidade sente falta e merece um time melhor nacionalmente. Nós chegamos bem perto de conquistar esse objetivo e infelizmente não conseguimos, mas sem dúvida Brasília merece e precisa ter um clube bem no cenário nacional”, acrescentou.

O primeiro capítulo do Brasiliense no Candangão 2025 é contra o Samambaia, neste domingo (19/1), às 16h, no Serejão, em Taguatinga. O último encontro do time com a Boca do Jacaré foi em 1º de setembro, quando a disputa nos pênaltis contra o Retrô culminou na eliminação da Série D.

“Estamos ansiosos pela estreia, não vemos a hora de poder jogar. O coração está acelerado, dá aquele friozinho na barriga, mas é aquela ansiedade boa de poder encontrar nossa torcida e poder jogar, então queremos que comece logo. A gente não vê a hora de poder estar junto deles no Serejão fazendo aquela festa linda de sempre e vamos juntos em busca dos nossos objetivos. Tenho certeza que vamos conquistar grandes coisas”, acrescentou Bonilha.

Melhor campanha: 11 vezes campeão (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2021, 2022)

Técnico: Luiz Carlos Winck

Destaque: Apodi, ponta

Correio sincerão: Candidato ao título

Agenda de jogos:

1° rodada: Brasiliense x Samambaia - 19/1, às 16h

2° rodada: Real Brasília x Brasiliense - 25/1, às 11h

3° rodada: Brasiliense x Legião - 29/1, às 16h

4° rodada: Ceilândia x Brasiliense - 2/2, às 15h30

5° rodada: Brasiliense x Ceilandense - 9/2, às 16h

6° rodada: Capital x Brasiliense - 12/2, às 19h30

7° rodada: Sobradinho x Brasiliense - 15/2, às 16h

8° rodada: Brasiliense x Gama - 22/2, às 16h

9° rodada: Brasiliense x Paranoá - 8/3, às 16h



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini