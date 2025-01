Candangão 2025: Ceilândia mantém base campeã para repetir a dose

O Candangão 2025 começa com todos os times mirando tirar a coroa do Ceilândia. O Gato Preto chega para a 50ª edição do estadual com a pompa de ser o atual campeão e por isso não viu motivos para mexer no que deu certo. A base vencedora no ano passado foi mantida, com o acréscimo de atletas importantes para aumentar o nível do plantel e alcançar o objetivo da torcida ceilandense: o bicampeonato.

Nomes como Euller, Felipe Clemente e Badhuga seguem no elenco e deram as boas-vindas para os novos rostos. Entre os recém-chegados estão o goleiro Edmar Sucuri e o lateral esquerdo Pablo Félix, além do meio-campista ex-Vasco Jean Patrick. Outra manutenção importante foi a do técnico Adelson Almeida, que já disputou o Candangão 18 vezes como treinador, das quais chegou em sete finais com o Ceilândia e venceu três. Com a experiência do futebol do DF, o comandante não hesita em dizer que a edição de 2025 será uma das mais difíceis e equilibradas do quadradinho.

“Poucas vezes vamos começar uma competição sem apontar um favorito, igual aos outros anos. Espero que o Ceilândia esteja entre esses times que irão brigar por classificação. Não existe uma receita de um ano para o outro, tudo muda. Eu falo para os jogadores que o campeonato se ganha nos quatro últimos jogos, mas perde ele nos quatro primeiros. Então, é começar bem e fazer jogo a jogo”, disse Adelson ao Correio.

Ainda assim, a qualidade do elenco vencedor do Ceilândia é tido como um trunfo para superar a concorrência, de olho tanto no estadual quanto na oportunidade de fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e na Série D.

“A grande vantagem de manter uma base é essa. Você já conhece o elenco, a competição e não incha seu orçamento fazendo loucuras. Já estou com eles há três anos, tivemos a resposta que queríamos na Série D que fizemos em 2023 e o título candango em 2024. Nesse início tudo é uma incógnita, ninguém conhece nada de ninguém. Talvez o time mais conhecido seja o Ceilândia porque manteve uma base. Se tem um time que todo mundo vai conhecer, é o Ceilândia”, completou.

Conhecido da torcida do Gato Preto, o zagueiro Euller acredita que o trabalho contínuo sendo feito no Ceilândia é o diferencial da equipe para a competição. “Nossa base é muito forte. Vamos fazer três anos em uma base em que todos se conhecem. Sempre buscaremos o melhor pelo clube, creio que temos grandes condições de chegar na final e buscar o título novamente”, ressaltou.

“Com a chegada de reforços, as manutenções que o elenco fez e as peças remanescentes, creio que temos tudo para fazer um grande ano pelo Ceilândia e novamente conquistar o objetivo do clube: o Candangão. É a principal competição para nós no ano, vamos buscar a final a todo momento“, finaliza.



Melhor campanha: 3 vezes campeão (2010, 2012 e 2024)

Técnico: Adelson Almeida

Destaque: Felipe Clemente, atacante

Correio sincerão: Briga por semifinal

Agenda de jogos:

1° rodada: Ceilândia x Real Brasília - 18/1, às 16h

2° rodada: Ceilandense X Ceilândia - 25/1, às 15h30

3° rodada: Ceilândia x Sobradinho - 29/1, às 15h30

4° rodada: Ceilândia x Brasiliense - 1/2 , às 15h30

5° rodada: Paranoá x Ceilândia - 8/2, às 16h

6° rodada: Legião x Ceilândia - 13/2, às 15h30

7° rodada: Ceilândia x Gama - 16/2, às 15h30

8° rodada: Capital x Ceilândia - 22/2, às 19h30

9° rodada: Ceilândia x Samambaia - 9/3, às 15h30

*Estagiária sob supervisão de Danilo Queiroz