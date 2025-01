Candangão 2025: Samambaia mescla rodagem e juventude pela sobrevivência

O Samambaia tem motivos para comemorar, estando na primeira divisão pelo terceiro ano consecutivo, a maior sequência da história do clube. No entanto, o Cachorro Salsicha chega para o Candangão 2025 com uma tática diferente das edições passadas. Se no ano anterior a aposta foi pela garotada, desta vez, o time formou um elenco mais cascudo para mesclar com a juventude e lutar pela permanência e consolidação na elite brasiliense.

A principal contratação para a temporada foi o veterano Stéfano Yuri. O atacante de 30 anos, revelado pelo Santos e com passagens por Náutico, Vila Nova e São Caetano, é uma das doses de experiência no plantel comandado pelo técnico Luis Carlos. Outro rodado é o zagueiro Cassius, de 29 anos, que já atuou pelo Peixe e no futebol de Portugal e Moldávia.

Peças importantes do plantel estiveram na disputa da última edição da Segundinha, como o atacante Gustavo Ferrugem, o lateral Julio Lima e o goleiro Henrique Marchesan, todos com rodagem por outros clubes do Distrito Federal. Até a dose de juventude conta com nomes experientes no futebol local. Os destaques são Caio Pirata e Coquinho, reforços com passagem pelo Brasiliense, e Jadilson, ex-Gama, todos de 21 anos, mas com conhecimento do cenário da bola no DF.



Além deles, o meio-campista Gustavo Lila, de 22 anos, que esteve no título da segunda divisão do Samambaia em 2022, retorna ao clube após jogar a última Série D no Jacaré.

O Correio procurou a assessoria e o presidente do Samambaia para participar da reportagem, mas todas as partes recusaram e não apresentaram justificativa. O espaço segue aberto para contribuições.

Melhor campanha: Sétimo lugar (2023 e 2024)

Técnico: Luis Carlos

Destaque: Stéfano Yuri, atacante

Correio sincerão: briga contra a queda

Agenda de jogos:

1° rodada: Brasiliense x Samambaia - 19/1, às 16h

2° rodada: Samambaia x Capital - 25/1, às 15h30

3° rodada: Paranoá x Samambaia - 29/1, às 15h

4° rodada: Legião x Samambaia - 2/2, 15h30

5° rodada: Samambaia x Gama - 8/2, às 15h30

6° rodada: Samambaia x Sobradinho - 12/2, às 15h30

7° rodada: Real Brasília x Samambaia - 15/2, às 11h

8° rodada: Samambaia x Ceilandense - 22/2, às 15h30

9° rodada: Ceilândia x Samambaia - 9/3, às 15h30

