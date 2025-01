Candangão 2025: Paranoá ajusta detalhes para sair da fila do quase

Há dois anos, o Paranoá vem batendo na trave quando o assunto é Candangão. Em 2023, a equipe se despediu da competição na semifinal, quando o critério gol fora de casa classificou o Real Brasília para a grande final. Já no ano de 2024, um ponto amargo na tabela separou a Cobra Sucuri de disputar o mata-mata. Nesta temporada, um rosto conhecido volta a comandar na beira do campo, Klésio Borges retorna para solidificar o trabalho com o objetivo de levar o clube à final do torneio candango.

Além do professor Klésio, outro reforço de peso para 2025 foi o meia-atacante Celsinho. Para o jogador que nunca disputou um estadual, as expectativas são altas e o objetivo inicial é buscar a classificação. Após isso, afirma que será outra competição. “Por ser meu primeiro estadual, é muito gratificante fazer parte de um dos estaduais mais difíceis que terá no Estado. Com as contratações que nós fizemos e com os nomes que nós temos, seremos uma equipe que entrará para brigar sempre lá em cima”, analisa o jogador.

“Nós estamos com uma expectativa muito alta em relação ao elenco e a competição. O que está sendo feito ao decorrer dos anos mostra o crescimento da instituição. Além de nos mostrar o compromisso da diretoria em promover uma equipe de condições técnicas e táticas junto com o professor (Klésio Borges) para o campeonato. Então, a nossa expectativa é sempre as mais altas”, completa Celsinho.

Para o meia Rafinha, a temporada de 2024 ficou no detalhe, mas afirma que o clube tem condições de fazer um bom torneio. “Ano passado nós estávamos no caminho certo, deixamos de pontuar alguns jogos específicos que fizeram falta. E por um ponto, não nos classificamos. Nosso time está se preparando bem, somos qualificados e tenho certeza que iremos fazer uma boa competição”, avalia.

A identificação com o Paranoá é algo que o técnico Klésio Borges não esconde. Desde a chegada à equipe, em 2021, construiu um trabalho que manteve a Cobra Sucuri na elite do futebol candango mesmo após a saída do clube, em 2023. Agora, retoma com o objetivo de levar o Paranoá à final. “Eu venho fazendo esse trabalho há algum tempo, no ano passado (2024) fui contratado para montar o time e agora, retomo como treinador e espero que dê tudo certo dentro do nosso planejamento”, aponta Klésio.

“Antigamente, essa visualização do Paranoá na primeira divisão era sempre uma incógnita, hoje já não. Hoje em dia é uma realidade, os times já sabem a pegada do clube e se preocupam com isso. É importante esse respeito que foi dado pela evolução do time”, destaca.

Melhor campanha: 3° lugar (2005 e 2023)

Técnico: Klésio Borges

Destaque: Celsinho, atacante

Correio Sincerão: Briga por semifinal

Agenda de jogos:

1° rodada: Paranoá x Legião - 18/1, às 15h

2° rodada: Sobradinho x Paranoá - 26/1, às 11h

3° rodada: Paranoá x Samambaia - 29/1, às 15h

4° rodada: Gama x Paranoá - 1/2, às 19h30

5° rodada: Paranoá x Ceilândia - 8/2, às 16h

6° rodada: Ceilandense x Paranoá - 12/2, às 15h30

7° rodada: Paranoá x Capital - 16/2, às 15h

8° rodada: Paranoá x Real Brasília - 22/2, às 15h

9° rodada: Brasiliense x Paranoá - 9/3, às 16h



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz