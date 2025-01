Candangão 2025: Ceilandense sonha em fincar raízes na elite

O Ceilandense voltou a respirar o ar da primeira divisão em 2024, porém por pouco não caiu e foi último time antes da zona de rebaixamento. No entanto, a nova temporada é esperança para o Dragão buscar a consolidação na elite e começar a sonhar cada vez mais alto no cenário local. Apesar de reconhecer o papel de azarão, o clube abraça a chance de ser uma possível surpresa para ter uma campanha positiva.

“Fizemos alguns amistosos e estamos positivos que podemos fazer um bom campeonato. Nossa expectativa é boa, estamos há mais de 45 dias nos preparando. As outras equipes também estão se reforçando, mas acredito que podemos ser uma surpresa no campeonato. Muitos falam que o Ceilandense é candidato ao rebaixamento e isso não nos incomoda, porque o trabalho vai ser feito”, contou ao Correio o técnico Mariozan Felipe.

O treinador retorna à prancheta do Dragão após passagem em 2022 e reconhece a estrutura melhor, tanto para os treinamentos quanto em questão de elenco. Ele terá em mãos um plantel que soma remanescentes do ano passado com reforços e a garotada,

“Recebemos alguns reforços da equipe sub-20 que disputou a Copinha e que estiveram na segunda divisão local pelo Taguatinga. No geral foi uma mescla, com alguns nomes de fora, outros que já estavam e os meninos da base que já tem uma experiência. Assim vamos juntar experiência com juventude, tendo agilidade e rapidez, então vamos tentar fazer um elenco forte”, disse.

Quem também soma outras passagens pelo time é Rodrigo Menezes. O meio-campista esteve presente na equipe que disputou o último Candangão, marcando o retorno do Ceilandense para a elite. Apesar do time ter ficado em 8º, com apenas sete pontos, a campanha serviu como ensinamento para evoluir na nova edição.

“Fizemos uma pré-temporada longa e esperamos que essa base sólida nos ajude a fazer um bom campeonato. Nosso objetivo é seguir fazendo um trabalho excepcional para poder surpreender e estar galgando lugares melhores que no ano passado, que subimos de divisão e ganhamos muita experiência. Pecamos por bobeira em alguns jogos e perdemos pontos importantes, mas esse ano será diferente”, analisou.

Entre os que chegaram recentemente, o atacante Breno é um dos nomes que rende esperanças para a torcida, principalmente por bolas na rede. Pela primeira vez no futebol do Distrito Federal, o atleta já está de olho no Capital, primeiro adversário do Ceilandense na competição, neste sábado (19/1), às 15h30, no JK.

“A estreia é sempre mais difícil, porque a gente nunca sabe o que esperar, mas queremos começar com o pé direito. Iremos pegar um grande adversário, atual vice-campeão, mas queremos surpreender e vontade não vai faltar. Queremos dar tudo em campo para sair com os três pontos”, comentou.

“A gente não promete título, mas muita luta, garra, vontade e entusiasmo é certeza. Pode ser que não, mas pretendemos estar entre os quatro primeiros e faremos de tudo por isso. Na reta final, é até difícil de dormir pensando em tudo, mas tentamos dar segurança e controlar a ansiedade da equipe, porque a estreia é sempre complicada. Vamos com tudo”, completou o técnico Mariozan.

Melhor campanha: 4º lugar (2010)

Técnico: Mariozan Felipe

Destaque: Yuri, zagueiro

Correio sincerão: luta contra a queda

Agenda de jogos:

1ª rodada: Capital x Ceilandense - 19/1, às 15h30

2ª rodada: Ceilandense x Ceilândia - 25/1, às 15h30

3ª rodada: Gama x Ceilandense - 29/1, às 20h

4ª rodada: Ceilandense x Real Brasília - 1/2, às 15h30

5ª rodada: Brasiliense x Ceilandense - 9/2, às 16h

6ª rodada: Ceilandense x Paranoá - 12/2, às 15h30

7ª rodada: Legião x Ceilandense - 16/2, às 15h30

8ª rodada: Samambaia x Ceilandense - 22/2, às 15h30

9ª rodada: Ceilandense x Sobradinho - 8/3, às 16h

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini