Candangão 2025: Gama conta com mercado voraz e torcida para voltar a vencer

“Outras vitórias e glórias virão”. O fragmento presente no quarto verso da letra do hino oficial do Gama expressa exatamente o que espera a torcida do clube com a chegada do Candangão 2025. Lá se vão quatro anos desde que o Periquito levantou a última taça da competição local, em 2020, diante do Brasiliense, confirmando a chegada do segundo troféu seguido em cima do arquirrival. No entanto, o momento antecedeu um período de vacas magras e complicações para o alviverde.

No cenário nacional, o Periquito passou longe de viver os tempos áureos de Séries A e B do Brasileirão que marcaram o fim dos anos 1990. Jogando na quarta divisão, o time não conseguiu alcançar as fases finais e ficou devendo para a torcida. A virada de página para 2024 foi a que mais prometeu, com o retorno do Bezerrão após reforma e mais de mil dias sem receber uma partida de futebol. A reabertura da casa do Gama foi com vitória e esperança de respirar novos ares, mas o cenário não melhorou.

O insucesso na nova tentativa, somado a dificuldades financeiras nos bastidores, deram um novo tom de dificuldade ao clube. Primeiro do país a aderir o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Gama, em meio a adversidades financeiras, entrou em recuperação judicial em agosto passado, na tentativa de voltar ao modelo após precisar deixá-lo.

Enquanto isso, o time nutre esperanças para voltar a ter sucesso no aspecto esportivo. A postura no mercado foi ativa, tanto é que o Periquito foi quem mais incorporou novas peças ao plantel. Foram, ao todo, 14 contratações.

Uma das grandes notícias é a volta do centroavante Nunes. Ídolo da torcida, o homem-gol de 42 anos chega ao clube para a quarta passagem pelo Bezerrão. Era ele o dono da posição de referência nas últimas duas conquistas locais. Outra chegada de expressão é a do treinador Glauber Ramos. O comandante foi auxiliar do clube durante a década passada e ainda esteve à frente do Goiás, em 2022.



A chegada do atacante Marcelo Toscano também não passou em branco aos olhos da torcida. Experiente, o jogador de 39 anos acumula passagens como Cuiabá, Mirassol, América-MG e Paysandu, além de vivências no exterior. Em Portugal, jogou pelo Vitória. No Japão, atuou pelo Omiya Ardija. Na Coréia do Sul, representou o Jeju United.

"Sabemos que os nossos concorrentes se reforçaram muito bem e estão vindo forte para o campeonato. Mas o Gama sempre entra em campo para vencer. Nós fizemos uma ótima pré-temporada, e estamos muito bem preparados. Ansioso para o começo do torneio", disse o reforço. "Tenho certeza que o Bezerrão vai estar lotado para a nossa estreia. Contamos com o apoio da torcida, poius é nosso 12º jogador. O apoio será fundamental, assim como fora de casa, também", acrescentou o atacante.

Melhor campanha: 13 vezes campeão (1979, 1990, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2015, 2019 e 2020)

Técnico: Glauber Ramos

Destaque: Nunes, atacante

Correio sincerão: briga por semifinal

Agenda de jogos:

1ª rodada: Gama x Sobradinho - 18/1 às 19h30

2ª rodada: Legião x Gama - 25/1, às 16h

3ª rodada: Gama x Ceilandense - 29/1, às 20h

4ª rodada: Gama x Paranoá - 1/2, às 19h30

5ª rodada: Samambaia x Gama - 8/2, às 15h30

6ª rodada: Gama x Real Brasília - 12/2, às 20h

7ª rodada: Ceilândia x Gama - 16/2, às 15h30

8ª rodada: Brasiliense x Gama - 22/2, às 16h

9ª rodada: Gama x Capital - 8/3, às 16h



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz