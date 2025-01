Candangão 2025: Sobradinho investe alto por retorno brilhante à elite

Mostrar à elite que tem condições de voltar a competir. Será esse o principal desafio do Sobradinho com a chegada da versão de 2025 do Campeonato Candango de futebol. Tricampeão da competição (1985, 1986 e 2018), o Leão da Serra sonha com retorno triunfal à primeira divisão. Rebaixado à Segundinha em 2021 com apenas um ponto conquistado, o alvinegro demorou a voltar. Foram três temporadas consecutivas na prateleira de baixo do quadradinho. Em 2024, viveu período de redenção. Fechou a participação na divisão de acesso de forma invicta. Ao todo, foram 10 partidas disputadas, com sete vitórias e três empates.

O que mais chamou a atenção, todavia, foram os números nas extremidades do gramado. Foram registrados 37 gols a favor, e somente sete contra. Em 2025, as expectativas são ainda maiores. No mercado de transferências, o Sobradinho teve postura voraz. Na elite, foi o terceiro que mais contratou. Ao todo, trouxe 12 reforços para o novo ano. A chegada mais expressiva é a do goleiro Sidão. O arqueiro de 42 anos é amplamente conhecido por ter atuado em grandes times, como Vasco da Gama, São Paulo e Botafogo. Ele chega para disputar posição com Artur e Michael Henrique.

Leia também:

Outra chegada de destaque foi a do atacante Pipico. O homem-gol de 39 anos também é uma figura rodada no cenário nacional. Vestiu as camisas de Bahia, Guarani, Santa Cruz e Paysandu. O ponto alto da carreira aconteceu no Vasco. Na avaliação dele, a ideia de vir para Brasília foi atrativa. “O que me trouxe para cá foi o projeto que a diretoria propôs. A estrutura no CT, a ambição nas vozes de cada um. Vou dar o meu melhor para retribuir tudo o que o Sobradinho está me proporcionando”, promete.

Competidor de Sidão pelo posto debaixo das traves do alvinegro, o goleiro Artur, de 35 anos, é outro a pregar discurso otimista pelo começo do torneio. De acordo com ele, as primeiras sensações excedem as expectativas. “O trabalho está muito bom. O professor Mário (Henrique) é novo, mas tem nos mostrado muitas coisas que agregam demais. A força e a qualificação do time são expostas em todas as sessões de treinamento”, relata.

O goleiro possui vasta experiência no cenário local. Durante a carreira, atuou por equipes como Brasiliense, Samambaia, Capital, Gama, Ceilândia e Real Brasília. Na visão de Artur, o forte investimento feito pela equipe na tentativa de incrementar o plantel aumenta, inclusive, a competitividade dentro do elenco. Por consequência, torna mais possível a melhor da equipe, e a chegada de resultados.

“O investimento que é feito, dentro e fora de campo, eleva o nível de performance. Com jogadores cada vez melhores chegando, a exigência aumenta. Ela aumenta, pois ninguém quer ficar de fora. O time é uma mescla entre experiência e juventude, mas vai jogar quem mostrar mais disposição”, garante.

Melhor campanha: 3 vezes campeão (1985, 1986 e 2018)

Técnico: Mário Henrique

Destaque: Sidão, goleiro

Correio sincerão: Briga por semifinal

Agenda de jogos:

1ª rodada: Gama x Sobradinho - 18/1, às 19h30

2ª rodada: Sobradinho x Paranoá - 26/1, às 11h

3ª rodada: Ceilândia x Sobradinho - 29/1, às 15h30

4ª rodada: Sobradinho x Capital - 1º/2, às 16h

5ª rodada: Real Brasília x Sobradinho - 8/2, às 11h

6ª rodada: Samambaia x Sobradinho - 12/2, às 15h30

7ª rodada: Sobradinho x Brasiliense - 15/2, às 16h

8ª rodada: Sobradinho x Legião - 23/2, às 11h

9ª rodada: Ceilandense x Sobradinho - 8/3, às 16h

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz