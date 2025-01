Técnico do Botafogo cita razões para a derrota: ???Não fomos efetivos e sofremos com algumas desatenções???

Carlos Leiria foi escolhido para ser o comandante do Botafogo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Divulgação / Botafogo)

O time alternativo do Botafogo apresentou novamente desempenho abaixo das expectativas e sofreu a sua segunda derrota em três rodadas do Campeonato Carioca. Dessa vez, o resultado negativo foi por 2 a 1 no embate com o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.

O Glorioso não conseguiu se impor sobre o adversário em maior parte do jogo, porém, a situação mudou após a primeira expulsão, a de Ryan. Posteriormente, os visitantes pressionaram e conseguiram descontar com gol do zagueiro Serafim. O Sampaio Corrêa perdeu mais um jogador por cartão vermelho, um dos destaques da partida, o goleiro Zé Carlos. Mesmo com a vantagem numérica, o Alvinegro não conseguiu aproveitá-la. Assim, o técnico Carlos Leiria fez uma análise da partida e indicou as razões que levaram o Botafogo a sua segunda derrota neste início de temporada.

“Foi o nosso primeiro jogo fora de casa, fora do ambiente que nós estamos acostumados. Sabemos as dificuldades que seriam impostas pelo perfil do gramado que queríamos encontrar. Tivemos boas chances, boas possibilidades, e infelizmente não fomos efetivos no momento de definir a partida, até mesmo de talvez sair à frente do placar”, justificou o treinador.

“Sofremos um pouco com algumas desatenções, e essas desatenções hoje nos custaram resultado, duas desatenções em jogadas de bola parada”, complementou Carlos.

Aprendizados para os garotos do Botafogo

O comandante também avaliou que o confronto com atletas mais experientes do Sampaio Corrêa serviu de lição para os jovens que integram o time do Glorioso. Portanto, o entendimento de Carlos Leiria é de que o episódio contribua no amadurecimento dessas promessas.

“Talvez tenha sido um grande aprendizado para alguns, principalmente os mais jovens. Lidar com situações de jogadores diferentes e de um bom nível. Por exemplo, muitos confrontos com o Elias. Isso dá mais maturidade para os nossos próximos jogos. A gente sai, sim, mais experiente e espero que agora a gente consiga preparar bem o próximo jogo. Não só essas questões de criar, de construir, que sofremos um pouco ao longo dos jogos”, citou o técnico.

“(Tivemos) Algumas boas chances nesses três jogos, precisamos ser mais efetivos. O que vamos cobrar dos jogadores. Tem muita coisa positiva e tem, obviamente, algumas coisas importantes que a gente precisa trabalhar”, acrescentou Leiria.

O Botafogo volta a campo para tentar se restabelecer na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Volta Redonda, às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

