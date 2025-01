Santos está próximo de fechar a contratação de Neymar, diz jornalista

Neymar, atacante do Al-Hilal e revelado na Vila Belmiro, está perto de reforçar o Santos em 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, um dos maiores especialistas em transferências do futebol mundial.

Segundo Romano, o Santos apresentou uma proposta de empréstimo ao clube árabe, onde Neymar atua atualmente. A diretoria alvinegra aguarda um sinal positivo do Al-Hilal para avançar nas negociações e concretizar o retorno do ídolo ao time que o projetou.

Apesar das expectativas, o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, declarou recentemente ao GE que conta com Neymar para a disputa da Champions da Ásia e do Mundial de Clubes, marcado para o meio do ano. No entanto, ele apontou dois desafios: o limite de estrangeiros já preenchido no campeonato saudita e a condição física do jogador. Neymar, que se recuperou de uma lesão, voltou aos gramados em novembro de 2024, mas acabou se lesionando novamente na partida seguinte.

Disputa com os Estados Unidos

Além do Santos, Neymar desperta interesse de clubes norte-americanos, como o Chicago Fire e o Inter Miami. O clube de David Beckham poderia promover um reencontro com ex-companheiros de Barcelona, como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Contudo, os altos salários do brasileiro dificultam a viabilização do projeto de um “novo Barcelona” na Major League Soccer (MLS).

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, o Santos está à frente na disputa pelo atleta, superando a proposta do Chicago Fire. O retorno do “Menino da Vila” ganha contornos simbólicos, já que o clube paulista volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, após o inédito rebaixamento para a segunda divisão.