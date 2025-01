Galvão Bueno alfineta Neymar e diz que Rivaldo tem "mais história"

Após Neymar afirmar que jogaria no lugar de Rivaldo na Copa do Mundo de 2002, Galvão Bueno discordou e deu uma invertida no jogador. "Calma, Neymar. Você é bom demais, mas Rivaldo tem muito mais história que você", disse o comentarista esportivo.

Neymar comentou sobre o tema em uma entrevista com o ex-jogador e senador Romário (PL-RJ), no YouTube. Durante a conversa, o jogador do Al-Hilal foi perguntado sobre em que posição ele atuaria em cada Seleção Brasileira campeã do mundo.

Em 1970, Neymar respondeu Tostão. Em 1994, ele disse que entraria no lugar de Dunga. E em 2002, escolheu Rivaldo entre outras duas opções: Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo.



“Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo”, disse Neymar. Em seguida, Rivaldo fez uma publicação no Instagram em que diz reconhecer o talento e a qualidade de Neymar. O campeão do mundo também frisou que acredita que o jogador teria condições de estar na Seleção de 2002, mas não com a camisa 10.

"Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição.

Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", escreveu Rivaldo.

Então, Galvão Bueno se juntou aos craques na discussão e exaltou a trajetória de Rivaldo. "Duas finais de Copa, 1998 e 2002. Melhor do mundo em 1999, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002", citou o comentarista.