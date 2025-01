Kate e Panni, os talentos importados que guiam o Brasília na Superliga

O Brasília Vôlei e o Gerdau Minas entram em quadra pela terceira rodada do returno da Superliga Feminina, nesta quarta-feira (22/2). As brasilienses vão até à capital mineira para o confronto das 18h, na Arena UniBH, palco da partida. O jogo terá transmissão do SporTV2. Em busca de manter vivo o sonho de chegar aos playoffs da competição nacional — a equipe está em nono, uma posição abaixo da zona de classificação —, as brasilienses depositam as forças nos serviços de uma dupla de estrangeiras: a central canadense Kate Ferguson e a oposta húngara Panni Petovary.

A dupla chegou ao Brasil em setembro de 2024 para integrar na temporada 2024/2025 do Brasília Vôlei. Segundo o técnico Spencer Lee, a estadia das jogadoras têm sido agradável e a fase de adaptação ao Brasil se saiu super bem. "Elas se adaptaram super bem. Fizeram uma dinâmica de apresentarem comidas típicas para elas e as meninas adoraram a coxinha, pastel, Sonho de Valsa e brigadeiro. Estão adorando o Brasil, conheceram o Rio de Janeiro e eu mostrei muita coisa para elas", conta.

Nem mesmo a barreira da língua tem sido um problema para as jogadoras se acostumarem com os padrões do voleibol brasileiro. "Elas estão aprendendo. A Panni tem uma facilidade muito grande em aprender línguas. Ela se vira bem, entende e fala algumas coisas. A Kate é canadense, é um pouco mais difícil. Falamos em inglês com ela, mas também se adaptou super bem", complementa Spencer.

Dona de 18 pontos na temporada do Brasília Vôlei, Panni rodou o mundo. A atleta carimbou o passaporte na Grécia e na França, onde atuava pelo Pays d'Aix Venelles, antes de aceitar a proposta de jogar no Brasil. A oposta avaliou de forma positiva o convite para atuar na liga brasileira. "Quando recebi a proposta, fiquei muito animada, não questionei minha vinda por um segundo. Assim que me chamaram, queria vir imediatamente", relata.

A canadense Kate, responsável por derrubar 15 bolas na quadra adversária, teve uma rodagem maior antes de pousar em solo brasileiros A última passagem foi no Lemesos, do Chipre, além de atuações na Europa e no Oriente Médio. Assim como para Panni, o convite para jogar na Superliga também gerou expectativa. "O convite para jogar em uma liga de vôlei de alto nível como a daqui é uma grande oportunidade. O Brasil e a Superliga são conhecidos mundialmente", enaltece.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz