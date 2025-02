Com Neymar no 'circuito', Santos tenta Leandro Paredes, da Roma

Menino da Vila tenta convencer velho conhecido a também jogar no Peixe - (crédito: Foto: Divulgação / PSG)

Neymar sequer tem seu aguardado retorno so Santos como algo oficial. Entretanto, nos bastidores, o iminente reforço do Peixe já atua como figura para auxiliar no processo de contratar outros reforços.

De acordo com o jornalista argentino Gastón Edul, da emissora ‘TyC Sports’, o Alvinegro da Baixada Santista fez uma abordagem para contratar o meio-campista Leandro Paredes, atualmente na Roma.

O papel de Neymar na história seria a amizade que ambos construíram dos tempos em que atuaram juntos no Paris Saint-Germain, de 2019 a 2022. Dentro das quatro linhas, foram 60 partidas com 39 triunfos, sete empates e somente 14 derrotas entre Campeonato Francês, Copa e Supercopa da França, Copa da Liga Francesa e Liga dos Campeões da Europa.

Quando Boca Juniors e Santos se enfrentaram na semifinal da Libertadores 2020, ambos chegaram, inclusive, a fazer uma aposta de quem passaria. Nas redes sociais, Neymar não perdoou o amigo após a confirmação do Peixe na decisão:

“Vamos, Peixão! É o Soteldinho, que golaço! Esquece, dia completo. Paris campeão e Peixão na final. Quero mandar uma mensagem ao meu amigo Leo Paredes (risos). Me deve um jantar.”

Tem negócio?

Apesar da boa relação entre as partes e a chance de reviver essa parceria em solo brasileiro, a tendência é que o negócio não aconteça. Isso porque tanto o próprio Paredes como seu staff priorizam a chance dele retornar ao Boca, clube onde se formou e é torcedor confesso.

O contrato de Leandro Paredes com a Roma vai até o próximo dia 31 de junho, podendo ele assinar um pré-contrato com qualquer outro clube neste momento e se tornar reforço para o segundo semestre de 2025. Todavia, o Boca Juniors deseja sua liberação imediata e tenta encontrar uma forma de convencer os italianos que, recentemente, manifestaram interesse em renovar o contrato do atleta de 30 anos de idade.

