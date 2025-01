João Fonseca entra no Top 100 da ATP e se torna o mais jovem brasileiro no ranking

Com o encerramento do Aberto da Austrália, o mundo do tênis continua reverenciando a grande fase de Jannik Sinner. Ao derrotar Alexander Zverev (2º do ranking), por 3 sets a 0, o italiano continua sendo o nome a ser batido. Mas as boas notícias também desembarcam no Brasil. João Fonseca apareceu na lista da ATP como 99º do mundo. Além dele, o país conta ainda com mais dois nomes entre os cem melhores: Thiago Wild (76º) e Thiago Monteiro (100º).

Aos 18 anos, o promissor tenista carioca se tornou o mais jovem brasileiro a figurar no Top 100. Ele superou o recorde de Cássio Mota, que tinha 19 anos, cinco meses e oito dias, e também de Gustavo Kuerten, que atingiu o grupo com 19 anos, 11 meses e 16 dias.

Ao saltar 13 posições após furar o quali e derrotar Andrey Rublev na Austrália, João contabiliza agora 600 pontos. Fonseca é o segundo brasileiro nesta relação, atrás de Thiago Wild, atual número 76, com 732 pontos. Em centésimo, Thiago Monteiro ostenta 594.

Na lista dos dez primeiros, Sinner continua dando as cartas no topo e aparece com 11.830. Número 2 do mundo e vice-campeão do Aberto da Austrália, Alexander Zverev até diminuiu a distância para o líder com os 500 pontos somados por chegar à decisão e tem agora 8.135.

Na terceira colocação, Carlos Alcaraz vem seguido do americano Taylor Fritz. Mesmo com uma campanha ruim em Melbourne (caiu na segunda rodada), Casper Ruud está de volta ao Top 5. Isso porque ele foi beneficiado pela queda de Daniil Medvedev, eliminado também de forma prematura.