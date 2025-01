Liga dos Campeões: Veja o que ainda está em jogo na última rodada

Com 10 e oito pontos, respectivamente, PSG e Manchester City são os grandes em situação mais delicada: com classificação direta descartada, precisam somar pontos para ir aos playoffs - (crédito: FRANCK FIFE / AFP)

A primeira versão da fase de liga da Uefa Champions League, a Liga dos Campões da Europa, chega ao capítulo final. Nesta quarta-feira (29), a principal competição interclubes do Velho Mundo vive a última das oito rodadas da primeira fase. Os 18 jogos derradeiros serão responsáveis por selar os destinos de muitos dos que ainda lutam por um lugar ao sol no mata-mata. Todos acontecem ao mesmo tempo, às 17h. A TNT Sports e o canal Space, na tevê fechada, e o serviço de streaming Max transmitem.

O primeiro round na temporada 2024/2025 caminha para um desfecho de circunstâncias surpreendentes. Em ambas as extremidades da tabela, há quem já pode afirmar que está classificado, e quem já arruma as malas em tom de despedida. Muitas surpresas dão indícios de que podem aparecer.

Alguns grandes times correm riscos de deixarem a competição. Paris Saint-Germain e Manchester City são exemplos. Mais acima, 'caçulas' têm chances de garantir o carimbo desejado nos respectivos passaportes. Atalanta, Feynoord, Lille e Brest são os felizardos. A seguir, veja o que ainda está em jogo na última rodada da primeira fase.

Briga no topo

Nas primeiras posições da tabela, apenas dois clubes estão com presença garantida nas oitavas de final. Com 21 e 18 pontos, respectivamente, Liverpool e Barcelona já estão no sorteio para a próxima fase. Apenas três pontos separam o restante do G-8, uns entre os outros.

O pelotão em questão permite a classificação direta, sem necessidade de disputar o playoff. Arsenal (3º), Internazionale (4º), Atlético de Madrid (5º), Milan (6º), Atalanta (7º) e Bayer Leverkusen (8º) estariam classificados caso o certame já houvesse se encerrado.

Mesmo dentro da zona de classificação, o Leverkusen, com 13 pontos, possui a mesma pontuação dos outros cinco clubes posicionados logo abaixo, ou seja, do nono ao 13º. Entre eles, estão Aston Villa, Lille e Brest. A disputa no dia final promete ser apertada.

Linha tênue no meio da tabela

Quatro gigantes lutam na metade de cima da tabela por uma vaga direta. Apesar disso, flertam com o perigo de uma ida aos playoffs, ou, até mesmo, da eliminação. Entre a 14ª e a 17ª posições, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid e Juventus estão empatados em 12 pontos.

Todos ainda têm chances de avançar diretamente. No entanto, precisam, além de vencer, contar com combinações de resultados. O mesmo serve para eventuais desfechos negativos nos respectivos jogos. O 24º colocado, o Stuttgart, presente na última posição de ida aos playoffs, tem apenas dois pontos a menos, com 10.

Com exceção da Juventus, todos os três possuem adversários acessíveis. O Real Madrid enfrentará o Brest, fora de casa. O Bayern de Munique receberá o vice- lanterna Slovan Bratislava. O Borussia recebe o Shakthar Donetsk. A Juventus enfrenta o Benfica, na Itália.



A dupla PSG e Manchester City é quem vive maior drama. Com 10 pontos, o time francês pode até avançar para os playoffs mesmo sem somar pontos. Porém, vive cenário arriscado. Caso perca o confronto direto para o Stuttgart, e assista à vitórias de Sporting e do próprio City, estaria eliminado. O time inglês não tem outra alternativa a não ser vencer. Vigésimo quinto colocado, receberá o Club Brugge, vigésimo na tabela.

Veja todos os jogos da última rodada da primeira fase:

Brest x Real Madrid

Stuttgart x PSG

Manchester City x Club Brugge

Barcelona x Atalanta

PSV x Liverpool

Girona x Arsenal

Juventus x Benfica

Dinamo Zagreb x Milan

Sporting x Bologna

Salzburg x Atlético de Madrid

Borussia Dortmund x Shakhtar Donestsk

Lille x Feyenoord

Inter de Milão x Monaco

Bayer Leverkusen x Sparta Praga

Aston Villa x Celtic

Bayern x Slovan Bratislava

Young Boys x Estrela Vermelha

Sturm Graz x RB Leipzig

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini