Leila Pereira descarta demitir o diretor Anderson Barros

Um dos principais alvos da torcida palmeirense neste começo de temporada é o diretor de futebol Anderson Barros. Afinal, o dirigente vem sofrendo forte pressão por contratações no Palmeiras neste começo de temporada. Contudo, a presidente do Verdão, Leila Pereira, fez questão de respaldar o seu aliado.

Barros é visto com muito prestígio dentro do clube, principalmente por Abel Ferreira e sua comissão técnica, além de Leila Pereira. O diretor é considerado também um dos grandes responsáveis pela construção do elenco vencedor, que vem conquistando muitos títulos desde 2020. Mesmo assim, o dirigente não escapa das críticas.

Após o empate sem gols contra o RB Bragantino, nesta terça-feira (28/01), no Allianz Parque, pelo Paulistão, a torcida ecoou cantos de ”Barros c****, sai fora do Verdão”. O torcedor palestrino vem cobrando constantemente a chegada de novos nomes para a temporada.

Até aqui, o Palmeiras acertou as chegadas do volante Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. Contudo, o torcedor, o técnico Abel Ferreira e o clube sabe que precisa de mais. Além disso, pesou contra o diretor as negociações frustradas com Andreas Pereira e Claudinho.

Pessoas próximas da presidente Leila acreditam de que os protestos realizados pela principal organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, têm motivação política. Contudo, a mandatária descarta demitir Barros e espera contar com ele até o final de seu mandato.

Enquanto isso, o Verdão e Barros seguem atrás de peças para reforçar o elenco. O técnico Abel Ferreira espera receber um zagueiro, um meia e um atacante para o restante da temporada.

