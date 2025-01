Análise da rodada #3: Paranoá confirma status de sensação do Candangão 2025

A última análise da rodada do Campeonato Candango ressaltou o Paranoá como um dos destaques da largada da temporada 2025. E, a cada jogo realizado, a Cobra Sucuri se consolida como um dos times para o torcedor ficar de olho na sequência do torneio local. Se antes o clube corria por fora na briga por classificação às semifinais, os 100% de aproveitamento depois de três o colocam de vez como um candidato a coisas grandes no ano.

Brasiliense e Ceilândia ostentam o mesmo aproveitamento perfeito após a tríade de largada do Candangão, mas nenhum deles impôs tanto respeito quanto o Paranoá. Do Jacaré e o do Gato Preto, se esperava algo do tipo, seja pelos adversários ou pela qualidade técnica do elenco. A Cobra Sucuri também conta com boas peças, mas a colheita de pontos do grupo liderado pelo técnico Klésio Borges em cima de adversários capacitados é acima da média.

Na quarta-feira (29/1), nem o problema causado pela interdição temporária do Estádio Defelê afetou os ânimos do Paranoá. Três horas de a bola rolar, o clube precisou transferir o mando de campo do duelo diante do Samambaia e atuou no Estádio Serejão. Mandante no local, o Cachorro Salsicha conhece os atalhos do palco esportivo de Taguatinga. Mas quem dominou cada centímetro de campo foi, de fato, a Cobra Sucuri, com um convincente 2 x 0.

A sequência do Paranoá ainda reserva duelos muito duros e será uma prova de fogo para o time confirmar a sensação transmitida nos três jogos iniciais. Primeiro, pega o Gama no Bezerrão. Depois, recebe o atual campeão Ceilândia no Defelê. Até por isso, o 100% de aproveitamento nos nove pontos disputados até aqui é tão importante. Com gordura, a Cobra Sucuri poderá até tropeçar e, ainda assim, manter boas chances de classificação às semifinais.

Bola murcha

Se o Paranoá surpreende positivamente, o Sobradinho vai no sentido contrário. Antes de a bola rolar no Candangão, o Leão da Serra despontava como um dos francos favoritos a, ao menos, chegar às semifinais da competição local. O empate na estreia diante do Gama reforçou a expectativa. No entanto, as duas derrotas seguintes deixam o alvinegro seis pontos atrás da zona de classificação, atualmente fechada pelo alviverde.

Tamanha instabilidade provocou a queda do técnico Mário Henrique. Com ele, o clube penou ofensivamente e não comemorou nenhuma bola na rede até aqui. Somente Real Brasília e Legião, membros do Z-2, têm retrospecto de gols tão negativo. Mesmo mal, o Sobradinho e próximo dos rivais em pontos, o Sobradinho não briga contra o rebaixamento. No entanto, não tem mais margem para erro. Em uma primeira fase de tiro curto, um novo tropeço deve ser fatal no sonho de semifinal.

4ª Rodada

Sábado (1º/2)

15h30 Ceilandense x Real Brasília

16h Sobradinho x Capital

19h30 Gama x Paranoá

Domingo (2/2)

15h30 Ceilândia x Brasiliense

15h30 Legião x Samambaia