João Fonseca perde 1º jogo entre Brasil e França na Copa Davis

O jovem de 18 anos João Fonseca (N.99 no ranking da ATP), uma das grandes promessas do tênis mundial e revelação no último Aberto da Austrália, caiu no primeiro jogo do confronto entre Brasil e França pela Copa Davis, neste sábado (1º), na cidade de Orleans.

João foi derrotado em dois sets pelo francês Ugo Humbert (N.15), com parciais de 7-5 e 6-3.

Sem conseguir encaixar o saque (pouco mais de 60% dos pontos vencidos com seu serviço), o brasileiro foi sobrevivendo no primeiro set até sofrer uma quebra logo antes de levar a decisão para o tie break.

Na segunda parcial, João teve novamente o serviço quebrado no quarto game e não conseguiu reagir, perdendo a partida em uma hora e 25 minutos.

Este é o primeiro ponto da primeira fase do qualificatório da Copa Davis no confronto entre Brasil e França. O primeiro país a chegar a três pontos avança no torneio.