Mano admite: ‘Estamos jogando pouco’

Após o empate do Fluminense em 1 a 1 com o Boavista neste domingo (2), o técnico Mano Menezes reconheceu que o Tricolor deixou novamente a desejar. Assim, nessa linha de raciocínio, afirmou ainda que entende as vaias da torcida durante e depois do duelo.

Por outro lado, o comandante destacou que o Fluminense controlou bem o jogo e criou boas oportunidades, mas que vem pecando em demasia nas finalizações. O Tricolor, inclusive, teve quase 30 finalizações no empate diante do Boavista.

“A gente iniciou bem , mas com dificuldade de concluir, que é uma dificuldade nossa. A gente sente bastante a falta de uma escolha melhor. Tem uma ansiedade porque a equipe sabe que tem capacidade para entregar mais. Estamos jogando pouco. Esse pouco tem aumentado muito essa ansiedade da equipe, aí começa a errar, começa a criar problema, a arquibancada faz o resto porque ela quer mais. Ela olha para o lado, vê outros apresentando mais. É assim que funciona. Acho que fomos arrastando um pouco o primeiro tempo”, começou Mano.

O treinador complementou afirmando que o Fluminense voltou desatento do intervalo, o que fez o Tricolor sofrer gol. Dessa forma, os problemas de pontaria tornaram-se uma bola de neve para Mano Menezes ter que resolver.

“Voltamos, no segundo tempo, um pouco desatentos. Depois, melhoramos bem. Estávamos atravessando o nosso melhor momento quando tomamos o gol. Aí tudo multiplica por 10. A dificuldade, pressão externa. Tem que arriscar mais, abrir a equipe… Tivemos a infelicidade de ter a lesão de Samuel Xavier. Por isso ele estava na área para fazer o gol de empate. Mas é pouco, a gente sabe disso. Por isso vem a cobrança, vem a vaia. Vem a insatisfação. A gente, como treinador que já está bem rodado, já passou por isso outras vezes, entende melhor, embora doa em todo mundo. Temos que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor. Nos outros jogos, cometemos erros primários, como a penalidade máximo no jogo passado, erro de posicionamento hoje, coisas que em jogo de alto nível não pode acontecer”, completou.

O empate deixa o time em nono, com sete pontos. O Tricolor, portanto, está a quatro do Maricá, último do G4. Entretanto, ele ainda joga na rodada, assim como Flamengo (10), Botafogo (9) e Madureira (6). Como faltam quatro rodadas, o Flu fica com poucas chances de se classificar para as semifinais do Carioca, mas tem boas chances de avançar às finais da Taça Rio.

O Fluminense de Mano Menezes tem agora dois clássicos pela frente. Dessa forma, enfrenta o Vasco na quarta-feira (5) e o Flamengo no sábado (8). Nas rodadas finais, o Tricolor receberá o Nova Iguaçu, que está no G4, e o virtual rebaixado Bangu.