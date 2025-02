Beatriz Souza assume 1º lugar no ranking mundial de judô

O Brasil é representado no 1º lugar do ranking mundial do peso pesado do judô pela paulista Beatriz Souza, de 26 anos. A campeã olímpica ultrapassou a francesa Romane Dicko e assumiu a liderança do ranking mesmo sem competir desde Paris-2024. Ela se tornou a primeira do mundo na categoria acima de 78kg.

A atualização divulgada nesta terça (4/2) revela que Beatriz – conhecida também como Bia – acumulou 5.830 pontos ao se beneficiar da ausência de Romane no Grand Slam de Paris (2/2) para alcançar o topo do ranking. A francesa perdeu metade dos pontos obtidos em 2024, caindo para a terceira colocação em 5.110 pontos. A segunda colocação é representada pela israelense Raz Hershko, derrotada por Bia na final de Paris-2024, com 5.250 pontos.

Bia acumula um histórico de vitórias, com pontuação de onze eventos diferentes: cinco pontuações cheias em 2024 e seis pontuações com metade do valor em 2023. O currículo da judoca conta com seis medalhas em Mundiais e duas olímpicas. Além de Bia, o brasileiro Willian Lima lidera o ranking na categoria até 66kg.