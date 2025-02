Diretor jurídico do Corinthians explica plano para pagamento de dívidas: ‘Mais vantajoso’

O Corinthians apresentou um plano para o pagamento de parte de sua dívida, ao longo dos próximos 10 anos. Com um valor ainda muito alto para quitar, o Timão entende que pode acertar R$ 367 milhões durante este período e diminuir os débitos pendentes. A proposta foi enviada na última segunda-feira (3) à Justiça de São Paulo.

Responsável pelo departamento jurídico do clube, o advogado Vinícius Cascone explicou o motivo da escolha do planejamento. Em entrevista ao podcast Poropod, do departamento de comunicação do Timão, o gestor alegou que o Regime Centralizado de Execuções (RCE) era a melhor saída do momento.

“O Corinthians entendeu que esse modelo é bem mais vantajoso. Temos muitas dívidas, elas foram se acumulando ao longo dos últimos anos e temos que resolver o problema. Tivemos inúmeros processos, inúmeros bloqueios. Muitas vezes, gerava o vencimento antecipado das parcelas e estava nos sufocando. Você não conseguia pagar, é uma situação grave”, afirmou.

Uma das preocupações do clube é não fazer a dívida aumentar. Cascone pontuou que o Corinthians seguirá cumprindo com os seus compromissos e mensais e a RCE ajudará na organização dos pagamentos.

“Propor a RCE é um caminho para organizar o fluxo de pagamentos para fazer com que todos recebam e não apenas um. Também não podemos deixar a dívida aumentar. Temos que honrar com nossos compromissos. O Corinthians propôs esse regime para organizar sua dívida e regularizar sua situação. As obrigações recorrentes do mês serão pagas em dia e isso facilitará demais a organização jurídica e financeira”, destacou.

Dívidas tributárias

O próximo passo do Corinthians para tentar quitar suas dívidas é um planejamento na parte tributária. Cascone alegou que o clube deve fazer um novo parcelamento para pagar essa parte.

“O Corinthians deve muito dinheiro de tributos. Estamos discutindo uma transação tributária para também fazer um parcelamento e botar em dia essa questão para fazer com os governos recebam o dinheiro devido pelo clube”, ressaltou.

