Danilo pode estrear como titular no Flamengo

O Danilo pode ter sua primeira oportunidade como titular no Flamengo no confronto contra a Portuguesa, nesta quarta-feira (5), pelo Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís vai poupar os titulares e, dessa forma, o jogador vira opção para iniciar o confronto.

Visando o clássico contra o Fluminense na próxima rodada da competição, o treinador decidiu entrar com o time reserva para o jogo contra a Portuguesa. Assim, a equipe vai ter vaga tanto na lateral quanto na zaga para Danilo iniciar.

Apesar das ausências de Wesley e Varela na lateral direita, o jogador deve ser usado na zaga, posição em que estava atuando pela Juventus e para qual também foi contratado.

Vale ressaltar que Danilo já estreou pelo Rubro-Negro na vitória da equipe contra o Botafogo por 3 a 1 pela Supercopa Rei no último domingo (2). Ele entrou aos 47 do segundo tempo no lugar do zagueiro Léo Pereira.

Danilo é um dos reforços do clube carioca para esta temporada. O jogador de 33 anos chegou recentemente ao Flamengo após uma passagem de mais de 10 anos na Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.