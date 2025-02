Candangão 2025: Capital anuncia substituto do lesionado goleiro Luan

Com nome registrado no BID, Reynaldo já está apto a estrear pelo clube - (crédito: Ueslei Costa / Capital SAF)

O Capital já tem um substituto para o lesionado goleiro Luan. Na última terça-feira, o atual vice-campeão candango anunciou a contratação do arqueiro Reynaldo, de 33 anos. Ele defendia o Santo André. O reforço chega para suprir a ausência do eleito como o melhor da posição nas últimas duas edições do campeonato local. Com uma fratura no cotovelo do braço esquerdo, Luan ficará afastado dos gramados por cinco meses. Portanto, perderá o Candangão 2025, além dos primeiros rounds da Copa do Brasil. Apesar disso, o titular ainda deverá ser o também recém-chegado Vágner.

Reynaldo atuou pelo Gigante do ABC em cinco partidas da Série A2 do Paulistão em 2025. O nascido no interior de São Paulo deu os primeiros passos da trajetória como atleta nas categorias de base da Ponte Preta. Lá, foi emprestado ao Mogi Mirim, onde esteve por duas temporadas. Em seguida, partiu rumo ao Linense.

O goleiro também vestiu a camisa de clubes como Veranópolis, São Luiz, América-RN, Noroeste, Hercílio Luz e Operário. Neste último, inclusive, se sagrou campeão, em 2018, da Série C do Brasileirão. No currículo, ele também possui a Copa Paulista, a Série A3 do Paulistão e o Campeonato Amazonense como conquistas.

Já registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), Reynaldo já está autorizado a entrar em campo. O Capital terá como próximo desafio o encontro diante do Brasiliense, nesta quinta (6), às 16h, no Estádio Serejão, em Taguatinga. O vencedor terá pela frente o Vila Nova, nas quartas de final.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima