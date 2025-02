Superliga: Brasília Vôlei vence a primeira partida do ano contra o Abel Moda

O Brasília Vôlei viajou até a região sul do país para encontrar a primeira vitória de 2025 contra o Abel Moda. A partida, válida pela 16ª rodada da Superliga, deu fim no jejum de vitórias das brasilienses na competição. O triunfo em cima das catarinenses foi por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/13 e 25/11 e trouxe um respiro na tabela de classificação. O Brasília volta à quadra no próximo domingo (16/2), às 8h, diante do Unilife Maringá, no Ginásio Municipal de Esportes Chico Neto, no Paraná.

Destaque na partida, a levantadora Jordane foi a ganhadora do troféu Viva Vôlei. O ataque do Brasília deu show no compromisso. A central Lívia foi a maior pontuadora da equipe, com 14 pontos. Nayara e Geovanna dividiram o segundo lugar, marcando 13 vezes cada. Pelo lado do Abel Moda, as maiores pontuadoras foram Anna e Malu, ambas com 10 pontos marcados.

“Essa vitória foi muito importante para nós. Viemos dos outros jogos fazendo boas apresentações e não conseguimos finalizar o set. Tivemos oportunidade contra o Minas e contra o Mackenzie, mas não conseguimos fechar e, hoje, impomos nosso ritmo de jogo. Isso é muito importante para a nossa equipe. A confiança de que podemos vencer e temos capacidade para isso. Acho que a Superliga está muito equilibrada e será até o final brigando pelo nosso objetivo, que é se manter e buscar o playoff”, analisou Jordane.

A vitória no confronto direto deu fim à sequência negativa que o Brasília Vôlei vinha na Superliga. Na tabela de classificação, as equipes brigam para se manter na elite do vôlei. O Unilife Maringá, próximo adversário das candangas, é a equipe que fecha as oito classificadas para os playoffs, com 17 pontos. Em nono lugar, o Brasília fica a um ponto da briga do G-8 do torneio.

A equipe do Brasília começou com uma superioridade no set. Deu a largada no marcador e se manteve à frente com três pontos de vantagem (8/5). As peças brasilienses se destacavam em quadra. Geovanna e Naiara eram as maiores pontuadoras da equipe. O baixo desempenho das donas da casa forçou o técnico Maurício Thomas a pedir um tempo. A reação veio logo após. O Abel Moda cresceu na partida, empatando o placar (19/19). As candangas voltaram para o jogo e conquistaram a vitória na primeira parcial, por 25/22.

No segundo set, o Brasília Vôlei manteve o jogo que fazia no primeiro tempo, abriu a vantagem de cinco pontos no placar e se aproveitava do melhor fundamento no jogo: o saque. Administrando, Geovanna marcou o 15º ponto do Brasília na parcial, deixando a equipe de Brusque com 10 pontos de desvantagem. O Abel Moda sofreu um apagão, não conseguindo buscar a reação em quadra. Com um set impecável, as candangas venceram com folga. Fim de período: 25/13.

O terceiro set trouxe o primeiro ponto de bloqueio do Brusque na partida. Mas foi o Brasília que dominou o jogo em quadra. Sem conseguir espaço, o treinador Maurício pediu o tempo para ajustar a equipe, mas não teve resultado. No terceiro set, a central Lívia jogou com classe. O coletivo brasiliense agradava o técnico Spencer Lee. O fim da partida se deu com vitória para o Brasília Vôlei, a parcial encerrada por 25/11.

