Cruzeiro tem dívida do Vasco com o Benfica como carta na manga por João Victor

O Cruzeiro busca convencer o Vasco a liberar o zagueiro João Victor e tem uma carta na manga na negociação. Afinal, o clube mineiro se mostra disposta a pagar o resto do valor que os vascaínos ainda devem ao Benfica, de Portugal. A Raposa também conta com a vontade do jogador. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Cruz-Maltino contratou o atleta na temporada passada e efetuou um pagamento de 500 mil euros (R$ 2,8 milhões), porém tem parcelas atrasadas. Dessa forma, restam 6,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 37,5 milhões: são 5,5 milhões de euros restantes do valor fixo da transferência e mais 1 milhão de euros em metas.

Diante disso, o Cruzeiro tenta encaminhar a compra dos direitos econômicos pelos mesmos valores restantes que o clube carioca teria que pagar. No momento, a direção dos Encarnados está ciente dessas conversas.

João Victor se desgastou com a torcida do Vasco nos últimos tempos e deseja ganhar novos ares na carreira. Ele enxerga a Raposa como uma ótima opção. Além disso, chegaria para substituir João Marcello, que sofreu grave lesão e não deve voltar mais jogar este ano.

Por fim, o Vasco não tem interesse em fazer negócio por não querer perder um jogador titular perto do fim da janela de transferências, que se encerra no dia 28. Ele, portanto, soma cinco jogos do Campeonato Carioca até aqui e permaneceu por 90 minutos em todos eles.

