Corinthians leva grande vantagem contra o Santos em Itaquera

Corinthians e Santos duelam nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os dois times vem de momentos diferentes. Afinal, o Timão já está classificado para o mata-mata, enquanto o Peixe ainda tenta entrar no grupo de classificação para as quartas de final. E para este embate, o clube do Parque São Jorge tenta vencer o primeiro clássico no ano apostando no retrospecto contra o Alvinegro Praiano em sua casa.

Afinal, nos últimos 15 confrontos entre Corinthians e Santos na Neo Química Arena, o Timão soma oito vitórias, com seis empates e apenas um único triunfo do Peixe. O Alvinegro Praiano venceu por 2 a 1 pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2022. Contudo, o retrospecto recente é todo favorável ao clube do Parque São Jorge.

A vitória mais marcante neste período aconteceu pela Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o Corinthians venceu por 4 a 0 no jogo de ida e praticamente carimbou a vaga para a próxima fase da competição. No embate de volta o Santos venceu por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas não foi o suficiente para eliminar o Timão.

Como chega Corinthians e Santos para o clássico

No último domingo (9), o Corinthians venceu em casa o São Bernado por 2 x 0, e confirmou sua classificação antecipada no Paulistão. O Timão é no momento a melhor campanha geral, com 22 pontos somados.

Empolgado pela chegada de Neymar, o Santos ligou o alerta no Campeonato Paulista após o segundo empate seguido, desta vez contra o Novorizontino. Aliás, esta foi a primeira partida que o camisa 10 do Peixe foi titular nessa segunda passagem. Porém, a equipe não mexeu no placar, em grande partida de Gabriel Brazão. No momento, está na terceira posição do grupo B, atrás de Guarani e Portuguesa e fora da zona de classificação.

