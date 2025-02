São Paulo sofre gol nos acréscimos e empata em 3 x 3 com Velo Clube

Com 9.803 mil pagantes nas arquibancadas, São Paulo registrou o menor público como mandante em quase seis anos. Pior registrado anteriormente havia acontecido na última segunda-feira, diante da Inter de Limeira, com 10.060 mil - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

A esmagadora maioria dos 9.803 mil torcedores que acompanharam o empate por 3 x 3 entre São Paulo e Velo Clube das arquibancadas do Mané Garrincha, ontem, pela nona rodada da primeira fase do Paulistão 2025, voltaram para casa em meio a um sentimento de agonia. Mandante na capital federal pela segunda vez no espaço de apenas três dias, o Tricolor Paulista não foi capaz de reencontrar o caminho dos triunfos e chegou ao terceiro jogo sem vitória. Vive, nos bastidores, momentos de tensão. Dois gols de Luciano e um de André Silva foram marcados a favor do São Paulo na noite passada. Sillas, Daniel Amorim e Jefferson fizeram para o time visitante.

Na capital de todos os brasileiros, o time do MorumBIS alcançou a marca de três partidas sem sorrisos. A conjuntura atual dos fatos eleva significativamente a pressão sobre o trabalho de Luis Zubeldía. Na semana passada, em Bragança Paulista, derrota para o Bragantino. No primeiro compromisso em Brasília, na última segunda, empate sem gols contra a Inter de Limeira. O time não foi capaz de estufar as redes mesmo com um a mais em campo. A sequência já havia colocado a situação do comandante argentino em alerta. A diretoria, no entanto, relatou enxergar a situação como “normal”. Agora, com mais um resultado negativo, a tendência é que a situação não passe despercebida.



Diferentes motivos compõem a insatisfação com o desempenho do comandante técnico. O principal deles é o desempenho técnico abaixo do esperado mostrado por um elenco talentoso. Outra reclamação é a falta de aproveitamento das categorias de base. No fim de janeiro passado, o clube se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com promissores nomes à disposição, Zubeldia mostra preferência constante na escolha por outras alternativas e até mesmo improvisações.



A segunda aparição no gramado do Mané da semana ainda terminou tão mal quanto a primeira. Assim como na partida contra a Inter de Limeira, vaias da torcida acompanharam o final do jogo. Além disso, o montante de torcedores nas cadeiras advermelhadas do estádio foi ainda menor do que na última partida. Na segunda-feira passada, 10.060 pagantes acompanharam a partida. O público havia sido o menor do time como mandante em quase seis anos. Dessa vez, foi ainda menor.



Zubeldia. optou por levar os titulares da equipe a campo. Ainda assim, os primeiros 20 minutos foram de dificuldade. O Tricolor tinha problemas para encaixar o jogo diante de um Velo Clube disposto a estragar a farra. O time visitante mostrava ímpeto e energia para pressionar na frente. Tinha, também, uma pequena festa para chamar de sua. À esquerda do setor oeste da arquibancada, no canto, pouco mais de duas dezenas de torcedores do rubro-verde apoiavam a equipe de Rio Claro. Tinha ao próprio favor, ademais, um pouco do adversário em si mesmo. O ex-atacante Guilherme Alves é o responsável pelo comando técnico. Entre 1993 e 1994, foi jogador do São Paulo. Por lá, foi campeão mundial e da Libertadores sob a batuta de Telê Santana. Foi, além disso, artilheiro do Brasilierão em 1999. Pelo Atlético-MG, marcou 28 gols naquela campanha.



O São Paulo, porém, tinha o aspecto individual ao próprio favor. Depois de algumas chances perdidas, o tão aclamado pela torcida quarteto de ataque mostrou entrosamento para tomar as rédeas do confronto. Oscar, Luciano, Lucas e Calleri ditavam o ritmo no último terço do campo. Foi o Velo Clube quem finalizou a gol primeiro, mas foi o Tricolor o responsável por inaugurar o placar. Depois de trocas de posicionamento entre Oscar e Luciano, o camisa 10 combinou com Enzo Díaz pelo flanco esquerdo antes de bater forte para marcar o primeiro. Depois de duas tentativas perigosas de Calleri, o Galo Vermelho se aproveitou de falha na marcação de Enzo e empatou o jogo. Sillas venceu Jandrei de cabeça para marcar. O São Paulo respondeu com a bravura do próprio camisa nove na marcação. Depois de vencer dividida na ponta da área, rolou para Luciano marcar o segundo.



Na segunda parcial, as chances perdidas somadas à queda de rendimento custaram caro. Com 28 minutos no relógio, Daniel Amorim dominou na entrada da área e bateu depois de girar contra o marcador para marcar um golaço e decretar nova igualdade. Mais uma vez, no entanto, a individualidade se sobressaiu. Após receber de Patryck dentro da área, André Silva encontrou o canto direito da meta adversária para dar mais uma liderança no placar. Com um minuto restante, contudo, mais um ato do time visitante. Jefferson Nem recebeu na ponta esquerda e encontrou o canto para decretar o empate por 3 x 3. De um lado, êxtase pelos primeiros gols marcados na história fora do estado de São Paulo. Do outro, angústia por mais um resultado ruim. Assim, o São Paulo chega aos 15 pontos e, mesmo líder, ainda precisa de ao menos uma vitória nos três jogos restantes para avançar. O vice-lanterna Velo Clube, com seis, mantém a luta contra o rebaixamento.





Ficha técnica:

São Paulo 3 x 3 Velo Clube - 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025



Data e hora: Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, às 21h30



Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)



Arbitragem: Marianna Nanni Batalha



Assistentes: Daniel Luis marques e Fabrini Bevilaqua Costa



Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo



VAR: Thiago Duarte Peixoto



Público: 9.803 mil



Renda: R$ 582.649,00



São Paulo



Jandrei; Cedric (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Patrick); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla), Lucas, Luciano (Igor Vinicius) e Oscar; Calleri (André Silva). Técnico: Zubeldía



Gols: Luciano (2x) e Andre Silva



Cartões amarelos: Enzo



Velo Clube



Pablo; Carlos Manuel, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha e Júlio Vaz (Pedro); Léo Campos, Pedro Favela (Lucas Dunni) e Léo Baiano; Sillas (Vinicius), Daniel Amorim e Jefferson Nem. Técnico: Guilherme Alves



Gols: Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem



Cartões amarelos: Rafael



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima