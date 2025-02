Caio Bonfim bate recorde brasileiro nos 20 km de marcha atlética, no Japão

Brasiliense, Caio Bonfim teve um bom desempenho no Japão e bateu o recorde brasileiro - (crédito: Divulgação COB / via Instagram @caiobonfims)

O brasileiro Caio Bonfim iniciou a temporada 2025 com um desempenho impressionante ao conquistar o terceiro lugar no Campeonato Japonês de Marcha Atlética de 20 km, uma prova Bronze do World Athletics Tour. A competição foi realizada neste domingo na cidade de Kobe e contou com a participação de 83 atletas japoneses e seis estrangeiros.

Bonfim completou o percurso em 1h17min37s, superando seu próprio recorde brasileiro, estabelecido em 2024 (1h17min44s). "Começando bem a temporada, graças a Deus, e como sempre o Caio nos surpreendendo. Desse jeito, vamos ficar mal acostumados", comemorou Gianetti Sena Bonfim, mãe e treinadora do atleta.

A disputa foi acirrada e teve um novo recorde mundial estabelecido pelo japonês Toshikazu Yamanishi, que venceu com 1h16min10s. O segundo colocado foi Satoshi Maruo (1h17min24s), seguido por Kento Yoshikawa (1h17min38s) entre os competidores japoneses. Como estrangeiro, Caio competiu na categoria Open e conquistou a terceira posição geral.

Com foco no 20º Mundial de Atletismo, que ocorrerá em setembro no estádio Olímpico de Tóquio, o brasileiro participará da prova Ouro do World Athletics Tour, nos dias 1 e 2 de março, em Taicang (China), e da Copa Brasil de Marcha Atlética, em 9 de março, em São Paulo.

"Competição excepcional, percurso, clima, grandes nomes da marcha atlética japonesa. Com todos esses ingredientes, só poderia sair um resultado excelente", destacou Gianetti.

O desempenho de Bonfim reforça sua posição entre os melhores do mundo na modalidade. Campeão do Tour Mundial 2024 da marcha atlética nos 20 km e medalhista olímpico, ele já garantiu índice para o Mundial de 2025, mantendo-se como um dos principais nomes da modalidade. "Zeramos tudo e estamos na preparação para mais um Mundial", afirmou sua treinadora, projetando novos desafios para o atleta.