Léo Jardim minimiza bate-boca com Vegetti: ‘Situação de jogo’

O primeiro Clássico dos Milhões da temporada mexeu com os ânimos dos vascaínos. Se na arquibancada os torcedores entraram em confronto com a polícia, dentro de campo os próprios jogadores entraram em rota de colisão. Nem mesmo as principais lideranças do elenco conseguiram se controlar. Afinal, Vegetti e Léo Jardim tiveram um bate-boca no primeiro tempo.

O Vasco foi dominado no primeiro tempo e sequer passou do meio-campo. O time ficou sufocado com a pressão alta do Flamengo e, assim, só sofreu durante 45 minutos. Sem ver a cor da bola, Vegetti se irritou com a quantidade de bolas rifadas. Com isso, discutiu com o goleiro Léo Jardim, que minimizou o caso na saída de campo.

“Foi uma situação do jogo (o bate-boca com Vegetti). Claro que os nervos estão à flor da pele, não dá pra pedir por favor e com licença. A gente acaba discutindo, mas sempre pelo bem do Vasco. Tivemos muita dificuldade, nos impuseram um ritmo e uma pressão muito fortes. Não conseguimos impor nosso jogo”, disse.

Com a derrota, o Vasco chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. Assim, caiu para o quarto lugar, com 14 pontos, e pode sair da zona de classificação para a semifinal. Nesse cenário, chegaria na última rodada sem depender do próprio resultado. O Cruz-Maltino recebe o Botafogo, no domingo (23), às 16h, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.

