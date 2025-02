João Fonseca vence ATP de Buenos Aires e se torna brasileiro mais jovem a conquistar o torneio

A promessa do tênis João Fonseca, 18 anos, fez história e se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um torneio da Associação de Tênis Profissional (ATP). Tenista venceu o argentino Francisco Cerúndolo por dois sets a zero na casa do rival e garantiu o prêmio do ATP 250, sediado em Buenos Aires.

A emoção foi até o último segundo, com o segundo set resolvido no tie-break.

O Brasil não vencia um ATP desde 2001, quando Gustavo Kuerten, o Guga, levou o campeonato. Com a vitória, Fonseca leva para casa o prêmio de R$ 572,7 mil, somado aos prêmio das outras rodadas.

Promessa do esporte no Brasil, João Fonseca ganhou fama após derrotar o russo Andrey Rublev, nono melhor do mundo, por 3 sets a 0 no Aberto da Austrália. Fonseca, que agora é o 74º do mundo no ranking da ATP, também foi vencedor do Next Gen Finals, em dezembro de 2024.