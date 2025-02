Neymar faz primeiro gol no retorno ao Santos

Em seu quarto jogo desde a sua volta ao Santos, Neymar enfim fez um gol. Aos 13 minutos do primeiro tempo, no duelo com o Água Santa, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada da fase de grupos, o astro sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou, no canto direito do goleiro Luan, deslocando o arqueiro. Enfim, após 12 anos, ele voltou a marcar pelo clube que o revelou.

Confira o gol do craque:

O GOL DA VOLTA DO PRÍNCIPE NEYMAR JR! ???? pic.twitter.com/aBRsLbjiNB — Santos FC (@SantosFC) February 17, 2025

Este foi o primeiro gol do Santos sobre o Água Santa. O Santos entrou na rodada em último lugar no seu grupo, o B. Porém, caso vença a partida, assume a liderança. O Água Santa, lanterna do Grupo C, está na zona de rebaixamento.

Antes de fazer seu primeiro gol nesta volta ao Santos, Neymar já tinha perdido uma chance, quando quase fez um gol por sorte. Um chute de fora da área de João Schmidt desviou edm Ney, mas a bola passou raspando. Contudo, foi aos 11 minutos que veio a jogada fatal: Neymar triangulou com Soteldo, entrou na área e foi derrubado. Pênalti que o craque bateu e não perdeu. Foi seu gol número 139 com a camisa do Santos (em 234 jogos).

