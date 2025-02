Breno Bidon retorna ao Corinthians, mas terá forte concorrência por vaga

Breno Bidon terá forte concorrência no meio de campo do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians ganhou um reforço importante para sua estreia na Libertadores. Afinal, o volante Breno Bidon já terminou seu período com a Seleção Brasileira Sub-20, onde foi campeão Sul-Americano da categoria e agora está à disposição de Ramón Díaz para a sequência da temporada. Contudo, ele terá que enfrentar uma forte concorrência por um espaço no meio de campo do Timão.

Afinal, o setor já conta com Carrillo, José Martínez, Raniele, Alex Santana, Charles, Maycon e Ryan. O técnico Ramón Díaz tem explorado diferentes formações e combinações para encontrar o equilíbrio ideal. E alguns deles já saíram na frente.

Afinal, Carrilo, Martínez e Raniele vem atuando por mais tempo neste começo de temporada, formando um losango onde Rodrigo Garro é o grande cérebro do meio de campo. Quando um dos jogadores do trio não pode atuar, Ramón Díaz costuma recorrer a Alex Santana e Charles. Maycon e Ryan são alternativas menos utilizadas até aqui.

Contudo, Breno Bidon retorna com um status de que vai brigar por uma vaga no time titular. Afinal, além de campeão sul-americano, ele também terminou 2024 em alta no Timão. Só no ano passado foram 44 partidas, das quais foi titular em 31, com um gol e duas assistências registradas.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (19/02), às 21h30, onde encara a Universidad Central, da Venezuela, no Estádio Olímpico de la UCV, pela segunda fase preliminar da Libertadores. Breno Bidon não deve começar como titular ainda por falta de entrosamento, mas deve ganhar oportunidades nos próximos jogos do Timão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.