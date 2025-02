Coritiba anuncia empréstimo de goleiro do Fluminense

Pedro Rangel tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2027 - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense)

O Coritiba anunciou, nesta terça-feira (18), a contratação do goleiro Pedro Rangel. O atleta de 24 anos chega por empréstimo junto ao Fluminense, com vínculo até o fim da temporada.

“O goleiro, de 24 anos, chega para fazer parte do nosso elenco na temporada 2025. Pedro Rangel chega ao Verdão por empréstimo junto ao Fluminense”, diz o comunicado do Coxa.

Após ser anunciado como reforço do Coritiba, o goleiro deixou um recado para os torcedores do time paranaense. Confira no vídeo abaixo:

Pedro Rangel tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2027. O Tricolor possui 50% dos direitos econômicos do goleiro, enquanto a outra metade pertence ao Itapirense.

Na última temporada, esteve emprestado ao Atlético-GO e chegou a ter a renovação anunciada, mas optou por não permanecer no clube goiano.

Pelo Fluminense, já disputou sete partidas no time principal e fez parte do elenco campeão carioca em 2023. No mesmo ano, também esteve inscrito na campanha vitoriosa da Libertadores, embora não tenha atuado em nenhuma partida.

