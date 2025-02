Vegetti se emociona em entrevista e entrega camisa a torcedor ‘amuleto’

Vegetti se emociona ao presentear Gabriel, torcedor "amuleto" do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução / Sportv)

Autor de um dos gols do Vasco na vitória por 3 a 0 sobre o União-MT, nesta terça-feira (18), na estreia na Copa do Brasil, o atacante Vegetti se emocionou em entrevista pós-jogo. À reportagem do SporTV, ele relatava como enxergou a vitória vascaína, que valeu vaga na segunda fase da competição, quando um torcedor “amuleto” entrou em cena.

O pequeno Gabriel, já conhecido da torcida do Vasco, demonstrava a felicidade em ficar no meio da torcida apesar de sua condição – Síndrome de Hialinose Sistêmica Infantil (ISH). O capixaba tem 10 anos e ganhou a camisa de Vegetti, além de entrar em campo com o craque.

Segundo o camisa 99, a emoção do pequeno torcedor é transmitida a ele dentro de campo. Ele celebrou o carinho recebido, revelando o sentimento de “gratidão” por Gabriel.

“(Transmite) Muito. É um cara muito legal. A gente tem um carinho por ele, sempre que viemos para o Espírito Santo ele fica com nós. Entra em campo comigo. Muita gratidão. É muito emocionante, muito emocionante”, disse.

E a classificação do Vasco?

Sobre o jogo, Vegetti explicou que o nervosismo tomou conta antes do primeiro gol. Mas, após a abertura do placar, o time se “destravou”, conseguindo sair com uma confortável vitória.

“Jogos assim são traiçoeiros. Com todo o respeito, mas enfrentar uma equipe inferior te faz ter que controlar o jogo. Vestir essa camisa é uma responsabilidade, uma pressão, te faz ter que vencer em todas as competições. Jogamos bem, fizemos um bom segundo tempo. O goleiro adversário foi muito bem. Acho que houve um pouco de nervosismo para marcar o primeiro gol, mas depois de marcar, parece que destravou e ficou mais fácil fazer o gol”, finalizou.

