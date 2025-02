Capital derrota a Portuguesa e avança na Copa do Brasil

A vaga foi conquistada com festa. Antes da partida, sequências de fogos de artifício no céu abriram as comemorações. Um show de luzes da torcida também antecedeu o apito inicial - (crédito: Gustavo Roquete/Capitalsaf)

Os 4.998 mil torcedores presentes no Estádio JK na noite de ontem presenciaram uma pagina valiosa para o futebol do Distrito Federal. No gramado da principal praça esportiva do Paranoá, o Capital derrotou a Portuguesa-RJ por 5 x 3 em disputa de pênaltis após empate por 0 x 0 no tempo regulamentar e avançou à segunda fase da Copa do Brasil para encarar o Porto Velho, em 5 ou 12 de março, novamente em casa. A equipe de Rondônia bateu o Cuiabá. O sucesso rende um depósito de R$ 1 milhão ao time candango.

A presença do Coruja no torneio mais democrático do país é inédita. É, ainda, significativa para o cenário candango. O tricolor é o 15° time diferente da cidade a participar do torneio. O sétimo a avançar como debutante. Se junta, portanto, a Brasiliense, Ceilândia, Gama, Real Brasília, Taguatinga e Tiradentes.

Em campo, o Capital foi dominante na primeira parcial. Apesar do volume de jogo expressivo, não foi capaz de estufar as redes do time carioca. Matheusinho, em finalização de dentro da área, e Robert, ao completar lançamento de Matteus Silva próximo do gol, tiveram as melhores oportunidades. Pelo time visitante, Willian forçou defesa do goleiro Reynaldo em cobrança de falta.

A etapa complementar trouxe crescimento para o time visitante. Eliclay obrigou Reynaldo a intervir em um cabeceio. Numa cobrança de falta de longa distância, Wallace Pernambucano exigiu resposta de Douglas Borges. Após insistente empate sem gols, os pênaltis definiram a partida. Joazi perdeu em nome da Portuguesa. Do lado candango, todos tiveram sucesso para selar a classificação por 5 x 3, aliviando a torcida no Paranoá.

"Fui feliz na última cobrança. O Capital faz história. Estreamos com classificação na estreia", celebrou Julen Sandy, autor da última batida do time candango, à rádio Esportes Brasília. O próximo adversário será o Porto Velho. O time de Rondônia eliminou o Cuiabá nos pênaltis por 4 x 3 após empate no tempo regulamentar. O Capital será novamente mandante na segunda fase, conforme sorteio realizado pela CBF. A partida será em 5 ou 12 de março. Se avançar, o Capital terá o direito de encarar os times mais tradicionais do país na terceira fase, ou seja, adversários da Libertadores, por exemplo.

"Estamos muito contentes com essa classificação. Fizemos história, passamos de fase. Temos que celebrar o hoje. Os jogadores corresponderam. Trabalhamos o mental dos atletas. Fomos contundentes, mandamos na partida e só não conseguimos fazer o gol", avaliou o técnico Marcelo Cabo na saída do gramado do Estádio Juscelino Kubitscheck. O Capital voltará a campo no fim de semana contra o Ceilândia, novamente no Paranoá, pela penúltima rodada da primeira fase do Candangão.

Ficha técnica:

Capital SAF-DF 0 (5) x 0 (3) Portuguesa-RJ - primeira rodada da Copa do Brasil 2025

Data e hora: Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 20h

Local: Estádio JK, Paranoá, Brasília

Árbitro: Fábio Augusto Sá Júnior

Árbitro Assistente 1:Wendel Augusto Lino de Jesus Melo

Árbitro Assistente 2: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque

Quarto árbitro: Pedro Alves de Oliveira

Analista de Campo: Geufran Almeida de Oliveira

Público: 4.998 mil torcedores

Capital

Reynaldo; Vinicius Baracioli, Richardson, Éder Lima e Matteus Silva; Rodriguinho, Felipe Guedes (Maycon Lucas) e Mateuzinho (Romarinho) ; Matheus Anderson, Robert (Deisinho) e Wallace Pernambucano. Técnico: Marcelo Cabo

Gols: (-)

Cartões amarelos: Éder Lima, Romarinho



Portuguesa-RJ

Douglas Borges; Lucas Mota, Victor Pereira, Thomas Kayck e MV; Wellington Cézar, Henrique Rocha (Ian Carlos) e Willian (Hugo Iglesias) ; Romarinho (Lucas Santos), Eliclay e Lohan. Técnico: Douglas Ferreira

Gols: (-)

Cartões amarelos: Lohan, Vinicius Machado

