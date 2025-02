Capital x Brasiliense: duelo "fair play" vale a liderança do Candangão

No mês passado, o Brasiliense venceu o primeiro duelo do ano ao eliminar o Capital da Copa Verde nos pênaltis, no Serejão - (crédito: Gustavo Roquete/CapitalSAF)

O Estádio Juscelino Kubitscheck, no Paranoá, coloca em cartaz nesta quinta-feira, às 19h45, no Paranoá, um dos duelos mais aguardados da primeira fase do Campeonato do Distrito Federal. Adiado da sexta rodada devido à agenda da Copa Verde, Capital e Brasiliense atualizarão a classificação em um duelo entre os dois times mais disciplinados da competição.

Líder invicto com 19 pontos e 90% de aproveitamento, o Brasiliense acumula 16 cartões amarelos e um vermelho. São 17 no total. O Capital é mais comportado. São 16 advertências sob o comandos do ex-técnico Paulinho Kobayashi e do atual, Marcelo Cabo. Nenhum vermelho.

A disciplina consta nos critérios de desempate do Candangão. Os quesitos são pela ordem: mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos, menos amarelos, confronto direto e, em último caso, jogo extra.

O Brasiliense tem 19 pontos contra 16 do Capital. O anfitrião pode alcançar o adversário. Para ultrapassá-lo e assumir o primeiro lugar, é preciso vencer nesta quarta-feira por três gols de diferença. Neste caso, o tricolor usaria a vantagem dos gols pró: o time ostenta o melhor ataque com 14 gols contra 13 do Brasiliense.

As duas equipes chegam embaladas por ótimos resultados no fim de semana. O Brasiliense venceu o Gama com autoridade no Serejão, em Taguatinga. Fez 2 x 0 e abriu crise no arquirrival. O Alviverde demitiu o técnico Glauber Ramos e contratou Luiz Carlos Carioca.

O Capital goleou o vice-líder Ceilândia por 4 x 1 com um show à parte do centroavante Wallace Pernambucano. Ele desencantou na nona partida pelo time e balançou a rede três vezes.

A rivalidade entre Capital e Brasíliense é crescente. No ano passado, o tempo fechou em um duelo no Serejão. O time tricolor respondeu eliminando o Brasiliense na semifinal. Neste ano, o Jacaré deu o troco na Copa Verde e despachou o adversário na decisão por pênaltis.

No mercado, há reconhecimento ao trabalho do Capital. Nesta semana, o Brasiliense anunciou a contratação de Kedu Barone. O reforço foi justamente um dos destaques do Capital na temporada passada e também era cobiçado pelo Gama. No ano passado, Barone fez o terceiro gol do Capital na vitória por 3 x 1 contra o Brasiliense na partida de ida das semifinais, no Serejão.

Além de times mais disciplinados e de disputarem a liderança, Capital e Brasiliense vão bem em torneios regionais e nacionais. O tricolor eliminou a Portuguesa-RJ na primeira fase da Copa do Brasil e terá pela frente o Porto Velho na próxima semana. O tricolor despachou o Vila Nova e passou às semifinais da Copa Verde. O confronto será diante do Goiás.

FICHA TÉCNICA

Capital x Brasiliense

Horário: 19h45

Local: Estádio JK, no Paranoá

Árbitro: Josieliton Silva dos Santos

Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Pontos de Venda da promoção (ingresso + camisa):

• Loja Oficial do Capital (SCS, quadra 2, loja 85 - Setor Comercial Sul, próximo ao Bradesco)

•@paranoa_esportes(Avenida Paranoá, Q32, em frente à Universal, Paranoá)

•@resenhabr(CLS 410, loja 34 - Asa Sul)

Transmissão: FFDF TV

Capital (provável)

Reynaldo, Vinicius, Lucas Oliveira, Eder Lima e Matheus Silva; Maycon, Rodrigunho e Robert; Matheus Anderson, Matheuzinho e Wallace Pernambucano.

Técnico: Marcelo Cabo

Brasiliense (provável)

Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Igor Morais e Guilherme Santos; Gabriel Galhardo, Tarta e Marcos Júnior; Tobinha, João Santos e Gui Mendes.

Técnico: Luiz Carlos Winck